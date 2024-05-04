"Сити" сокрушил "Вулверхэмптон" благодаря покеру Холанда

Покер Эрлинга Холанда позволил "Манчестер Сити" сокрушить "Вулверхэмптон" со счетом 5:1 и сократить отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала" до одного очка.

По сравнению с победой 2:0 над "Ноттингем Форест" в стартовый состав "горожан" вернулись Матео Ковачич, Фил Фоден и Эрлинг Холанд.



У "волков" произошло только одно изменение в старте. Вместо Мэтта Дохерти появился Уго Буэно.



Матч начался с натиска "Сити", тогда как "Вулверхэмптон" ушел в глухую оборону и даже не пытался отвечать своими атаками.



И уже на 10-й минуте гости дрогнули. Пытаясь пробить по подскочившему от газона мячу, Йошко Гвардиол столкнулся с Райаном Аит-Нури, а рефери Крейг Поусон назначил пенальти. Холанд с 11-метровой отметки не промахнулся — 1:0.



Дальше "горожане" несколько сбавили обороты, стали реже угрожать воротам Жозе Са и даже позволили своему сопернику подержать мяч.



Но хороший отрезок в исполнении "волков" увенчался пропущенным ими голом на 35-й минуте. Родри набросил мяч к дальнему углу вратарской площади, а там Холанд пробил головой — 2:0.



В концовке первого тайма Нелсон Семеду сорвал выходил Холанда один на один, ударив Эрлинга сзади по ногам, но система VAR восстановила справедливость, и сам же пострадавший реализовал пенальти — 3:0.



Вскоре после начала второго тайма Эдерсон не смог полноценно остановить навес с фланга, благодаря чему Хван Хи Чхан расстрелял ворота — 3:1.



Ответ "Сити" последовал немедленно. Фоден со своей половины поля выполнил передачу вперед на Холанда, который вошел в штрафную, избавился от опеки Макса Килмена и пробил — 4:1.



В остатке матча "горожане" играли в свое удовольствие, создав ряд хороших моментов. На 85-й минуте "волки" все же пропустили пятый гол. Это появившийся на замену Хулиан Альварес ворвлся в штрафную и закатил мяч в ворота — 5:1.



"Вулверхэмптон" ничего не показал в атаке, за исключением гола Хвана. "Сити" одержал довольно будничную победу, даже не сыграв в полную силу.



"Манчестер Сити" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче