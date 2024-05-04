"Сити" сокрушил "Вулверхэмптон" благодаря покеру Холанда
Покер Эрлинга Холанда позволил "Манчестер Сити" сокрушить "Вулверхэмптон" со счетом 5:1 и сократить отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала" до одного очка.
По сравнению с победой 2:0 над "Ноттингем Форест" в стартовый состав "горожан" вернулись Матео Ковачич, Фил Фоден и Эрлинг Холанд.
У "волков" произошло только одно изменение в старте. Вместо Мэтта Дохерти появился Уго Буэно.
Матч начался с натиска "Сити", тогда как "Вулверхэмптон" ушел в глухую оборону и даже не пытался отвечать своими атаками.
И уже на 10-й минуте гости дрогнули. Пытаясь пробить по подскочившему от газона мячу, Йошко Гвардиол столкнулся с Райаном Аит-Нури, а рефери Крейг Поусон назначил пенальти. Холанд с 11-метровой отметки не промахнулся — 1:0.
Дальше "горожане" несколько сбавили обороты, стали реже угрожать воротам Жозе Са и даже позволили своему сопернику подержать мяч.
Но хороший отрезок в исполнении "волков" увенчался пропущенным ими голом на 35-й минуте. Родри набросил мяч к дальнему углу вратарской площади, а там Холанд пробил головой — 2:0.
В концовке первого тайма Нелсон Семеду сорвал выходил Холанда один на один, ударив Эрлинга сзади по ногам, но система VAR восстановила справедливость, и сам же пострадавший реализовал пенальти — 3:0.
Вскоре после начала второго тайма Эдерсон не смог полноценно остановить навес с фланга, благодаря чему Хван Хи Чхан расстрелял ворота — 3:1.
Ответ "Сити" последовал немедленно. Фоден со своей половины поля выполнил передачу вперед на Холанда, который вошел в штрафную, избавился от опеки Макса Килмена и пробил — 4:1.
В остатке матча "горожане" играли в свое удовольствие, создав ряд хороших моментов. На 85-й минуте "волки" все же пропустили пятый гол. Это появившийся на замену Хулиан Альварес ворвлся в штрафную и закатил мяч в ворота — 5:1.
"Вулверхэмптон" ничего не показал в атаке, за исключением гола Хвана. "Сити" одержал довольно будничную победу, даже не сыграв в полную силу.
"Манчестер Сити" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче
04.05.2024 21:30
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Последние комментарии:
17.08.2023 17:50 #
bembo
Джексон как дрогба
А барколя как николя.
Вы понимаете че грядет!?????
(ответить)
17.08.2023 17:56 #
bembo
Какие же рофланпоминки хейтерков челси ожидают....
(ответить)
17.08.2023 17:56 # удалить
takernotagiver
Глобальный обсер Чавси грядёт за овер прайс)
(ответить)
17.08.2023 17:59 # удалить
takernotagiver
Могли бы Чавси дёшево обделаться, но им приспичило обделаться на широкую ногу)
(ответить)
17.08.2023 18:01 # удалить
takernotagiver
Бимбо имеет ввиду, что императоры жидко обосрутся) С "белого трона" весь чемп не будут слезать)
___________
17.08.2023 17:57 #
bembo
Императоры будут на троне, это база
(ответить)
(ответить)
Вангую - нет
___
13.01.2024 18:06 #
bembo
Интересно, сможем по итогу сезона выше аснла закончить!?
(ответить)
да нассать на этих давничей ,как и на аснл. вот куда интереснее кто в следующем сезоне из двух лысых голандских залуп сильнее насосёт
(ответить)
Эрлинг Шланг гроза норвичей
(ответить)
Гейгуннеры старались весь турнир, что-то пыжились, аытались а их снова шитюки обоссут)
(ответить)
Я срускиииииииии я сосу до концаааа ааааааа
(ответить)
не ну сааСИТИ топ
а сРУССИЯ здохнит
ебаное ворьёёёёёё
хааааахаааааа!!!!!!
(ответить)
С тех пор как я начал болеть за Сити, Короли Англии выиграли уже 7 титулов и идут к восьмому. Вы только вдумайтесь, что это столько же, сколько у всех остальных вместе взятых. У МЮ и Чукотси по 3, у Зеропука и Лестера по 1.
СИЛА КОРОЛЕЙ!
(ответить)
Гвардиола гений
Клопп картон
(ответить)
Хахааааа сити реально решил на разницу поработать, что6ы точно добить пусичек хаахаха
(ответить)
Арсенал главные неудачники сезона ахахаха
а виталя сын спидозной шалавы
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ
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Короли в Испании. Сити - нефтедолларовая помойка
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КОРОЛИ!!!
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В матче четвёртого дивизиона Парагвая спецназ открыл стрельбу по футболистам и болельщикам
В матче чемпионата города Гуарамбаре в рамках четвёртого дивизиона Парагвая, в котором команда «25 сентября» принимала клуб с названием «29 сентября», произошёл инцидент со стрельбой по футболистам и выбежавшим на поле болельщикам гостевой команды.
Как сообщают местные СМИ, 3 мая в парагвайском городе Гуарамбаре перед окончанием игры городского чемпионата спорное решение арбитра вызвало гнев футболистов и болельщиков команды «29 сентября», а именно — они посчитали, что финальный свисток в матче прозвучал раньше времени. Подоспевшие силы быстрого реагирования смогли остановить разъярённую толпу, открыв стрельбу резиновыми пулями.
Отмечается, что после этого двое болельщиков выездной команды были госпитализированы с ранениями средней степени тяжести, при этом сам арбитр встречи не пострадал, успев укрыться в раздевалке одной из команд. В отделении полиции парагвайского города Гуарамбаре сообщили, что нападавшим вменяется покушение на убийство судьи матча.
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