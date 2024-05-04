"Сити" сокрушил "Вулверхэмптон" благодаря покеру Холанда

Эрлинг Холанд Покер Эрлинга Холанда позволил "Манчестер Сити" сокрушить "Вулверхэмптон" со счетом 5:1 и сократить отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала" до одного очка.

По сравнению с победой 2:0 над "Ноттингем Форест" в стартовый состав "горожан" вернулись Матео Ковачич, Фил Фоден и Эрлинг Холанд.

У "волков" произошло только одно изменение в старте. Вместо Мэтта Дохерти появился Уго Буэно.

Матч начался с натиска "Сити", тогда как "Вулверхэмптон" ушел в глухую оборону и даже не пытался отвечать своими атаками.

И уже на 10-й минуте гости дрогнули. Пытаясь пробить по подскочившему от газона мячу, Йошко Гвардиол столкнулся с Райаном Аит-Нури, а рефери Крейг Поусон назначил пенальти. Холанд с 11-метровой отметки не промахнулся — 1:0.

Дальше "горожане" несколько сбавили обороты, стали реже угрожать воротам Жозе Са и даже позволили своему сопернику подержать мяч.

Но хороший отрезок в исполнении "волков" увенчался пропущенным ими голом на 35-й минуте. Родри набросил мяч к дальнему углу вратарской площади, а там Холанд пробил головой — 2:0.

В концовке первого тайма Нелсон Семеду сорвал выходил Холанда один на один, ударив Эрлинга сзади по ногам, но система VAR восстановила справедливость, и сам же пострадавший реализовал пенальти — 3:0.

Вскоре после начала второго тайма Эдерсон не смог полноценно остановить навес с фланга, благодаря чему Хван Хи Чхан расстрелял ворота — 3:1.

Ответ "Сити" последовал немедленно. Фоден со своей половины поля выполнил передачу вперед на Холанда, который вошел в штрафную, избавился от опеки Макса Килмена и пробил — 4:1.

В остатке матча "горожане" играли в свое удовольствие, создав ряд хороших моментов. На 85-й минуте "волки" все же пропустили пятый гол. Это появившийся на замену Хулиан Альварес ворвлся в штрафную и закатил мяч в ворота — 5:1.

"Вулверхэмптон" ничего не показал в атаке, за исключением гола Хвана. "Сити" одержал довольно будничную победу, даже не сыграв в полную силу.

"Манчестер Сити" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2024 21:30

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 04.05.2024 22:24 # takernotagiver
    17.08.2023 17:50 #
    bembo

    Джексон как дрогба
    А барколя как николя.

    Вы понимаете че грядет!?????
    (ответить)

    17.08.2023 17:56 #
    bembo

    Какие же рофланпоминки хейтерков челси ожидают....
    (ответить)

    17.08.2023 17:56 # удалить
    takernotagiver

    Глобальный обсер Чавси грядёт за овер прайс)
    (ответить)

    17.08.2023 17:59 # удалить
    takernotagiver

    Могли бы Чавси дёшево обделаться, но им приспичило обделаться на широкую ногу)
    (ответить)

    17.08.2023 18:01 # удалить
    takernotagiver

    Бимбо имеет ввиду, что императоры жидко обосрутся) С "белого трона" весь чемп не будут слезать)
    ___________
    17.08.2023 17:57 #
    bembo


    Императоры будут на троне, это база
    (ответить)

    (ответить)

  2. takernotagiver 04.05.2024 22:18 # takernotagiver
    Вангую - нет
    ___
    13.01.2024 18:06 #
    bembo

    Интересно, сможем по итогу сезона выше аснла закончить!?

    (ответить)

  3. mcferson 04.05.2024 22:17 # mcferson
    да нассать на этих давничей ,как и на аснл. вот куда интереснее кто в следующем сезоне из двух лысых голандских залуп сильнее насосёт

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  4. liverpo0ol 04.05.2024 22:12 # liverpo0ol
    Эрлинг Шланг гроза норвичей

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  5. chelsea88 04.05.2024 22:00 # chelsea88
    Гейгуннеры старались весь турнир, что-то пыжились, аытались а их снова шитюки обоссут)

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  6. sapojnik 04.05.2024 21:59 # sapojnik
    Я срускиииииииии я сосу до концаааа ааааааа

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  7. deman82 04.05.2024 21:49 # deman82
    не ну сааСИТИ топ
    а сРУССИЯ здохнит
    ебаное ворьёёёёёё
    хааааахаааааа!!!!!!

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  8. superglor 04.05.2024 21:46 # superglor
    С тех пор как я начал болеть за Сити, Короли Англии выиграли уже 7 титулов и идут к восьмому. Вы только вдумайтесь, что это столько же, сколько у всех остальных вместе взятых. У МЮ и Чукотси по 3, у Зеропука и Лестера по 1.

    СИЛА КОРОЛЕЙ!

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  9. b84 04.05.2024 21:43 # b84
    Гвардиола гений
    Клопп картон

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  10. thegodfather 04.05.2024 21:42 # thegodfather
    Хахааааа сити реально решил на разницу поработать, что6ы точно добить пусичек хаахаха

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  11. muhamfaizov-lfc 04.05.2024 21:42 # muhamfaizov-lfc
    Арсенал главные неудачники сезона ахахаха
    а виталя сын спидозной шалавы

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  12. sapojnik 04.05.2024 21:37 # sapojnik
    КОРОЛИ!!!

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  13. b84 04.05.2024 21:36 # b84
    КОРОЛИ

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  14. takernotagiver 04.05.2024 21:35 # takernotagiver
    Короли в Испании. Сити - нефтедолларовая помойка

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  15. moneycity 04.05.2024 21:34 # moneycity
    КОРОЛИ!!!

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  16. getafe 04.05.2024 21:31 # getafe
    В матче четвёртого дивизиона Парагвая спецназ открыл стрельбу по футболистам и болельщикам

    В матче чемпионата города Гуарамбаре в рамках четвёртого дивизиона Парагвая, в котором команда «25 сентября» принимала клуб с названием «29 сентября», произошёл инцидент со стрельбой по футболистам и выбежавшим на поле болельщикам гостевой команды.

    Как сообщают местные СМИ, 3 мая в парагвайском городе Гуарамбаре перед окончанием игры городского чемпионата спорное решение арбитра вызвало гнев футболистов и болельщиков команды «29 сентября», а именно — они посчитали, что финальный свисток в матче прозвучал раньше времени. Подоспевшие силы быстрого реагирования смогли остановить разъярённую толпу, открыв стрельбу резиновыми пулями.

    Отмечается, что после этого двое болельщиков выездной команды были госпитализированы с ранениями средней степени тяжести, при этом сам арбитр встречи не пострадал, успев укрыться в раздевалке одной из команд. В отделении полиции парагвайского города Гуарамбаре сообщили, что нападавшим вменяется покушение на убийство судьи матча.

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