Тен Хаг отрицает контакт с "Аяксом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что не ожидает своего увольнения и не контактировал со своим бывшим клубом "Аяксом".

Будущее Тен Хага остается под большим вопросом, и после финала Кубка Англии 25 мая руководство "Юнайтед" примет решение насчет дальнейшего сотрудничества с Эриком.



Согласно слухам, "Аякс" готов принять обратно Тен Хага, если тот будет уволен из "Юнайтед", однако Эрик планирует и дальше тренировать "красных дьяволов".



"Я ожидаю быть главным тренером "Манчестер Юнайтед" в следующем году. Я не контактировал с "Аяксом", нет", — сообщил Тен Хаг Sky Sports.