Ираола обвинил Хаверца в симуляции
Наставник "Борнмута" Андони Ираола обвинил нападающего "Арсенала" Кая Хаверца в симуляции.
В субботу "Арсенал" отпраздновал домашнюю победу 3:0 над "Борнмутом", и это разгром начался с заработанного Хаверцем пенальти в концовке первого тайма.
Хаверц бутсой зацепился за ногу голкипера, и Ираоле кажется, что Кай искал этот контакт, вовсе не собираясь бить по воротам. Также Андони возмущен незасчитанным голом Антуана Семеньо во втором тайме и уже ждет извинений от главы судейского корпуса Ховарда Уэбба.
"Я не согласен с судейскими решениями. Одно из них — пенальти, а особенно — отмененный гол".
"На мой взгляд, Кай Хаверц пытался найти контакт. В последний момент он нашел контакт, но он не собирался забивать гол".
"Думаю, если спросить человека за VAR, он скажет: "Это не пенальти". Наверное, они думали: "Контакт был, значит я не могу изменить решение рефери".
"Отмененный гол? На мой взгляд, это либо пенальти на Филипе Биллинге, либо гол. Третьего не дано".
"Я думал про себя: "Это нормально, что им потребовалось время. Они решают, назначить пенальти на Биллинге или просто засчитать гол". Но я не понимаю решения, которое было принято. Но, повторюсь, "Арсенал" заслужил победу".
"Думаю, через два-три дня судейский корпус объявит: "Комиссия решила, что пенальти не было, гол был". Но это ничего не изменит", — цитирует Ираолу Daily Mail.
04.05.2024 20:00
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Последние комментарии:
молчал бы уже, рефери откровенно пожалели и простили его команду за удар прямой ногой шипами по голени Сака...
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вратарь не касался Хаверца. это Хаверц самым неестественным образом тянул ногу по газону ища контакт. Чистая желтая Хаверцу за симуляцию. Судьи совсем оборзели подсуживать Арсеналу. до сих пор помню матч первого тура когда отменили чистый гол Гарначо и засчитали гол Райса забитый во время явного фола на Эвансе которому тупо помешали заблокировать удар. судьи продажные.
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а в игре с Ливерпулем ,за гандбол не дали. тянут гей клубишко
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касание было? было. конечно он не упал от него, но оно было) так делают абсолютно все.
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судьи АПЛ коррумпированы ... гнать вместе с Уэббом.
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Да там вся команда педиков симулянтов. Я уже давно говорю, что надо рассформировать этот гейклуб.
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