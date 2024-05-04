Ираола обвинил Хаверца в симуляции

Наставник "Борнмута" Андони Ираола обвинил нападающего "Арсенала" Кая Хаверца в симуляции.

В субботу "Арсенал" отпраздновал домашнюю победу 3:0 над "Борнмутом", и это разгром начался с заработанного Хаверцем пенальти в концовке первого тайма.



Хаверц бутсой зацепился за ногу голкипера, и Ираоле кажется, что Кай искал этот контакт, вовсе не собираясь бить по воротам. Также Андони возмущен незасчитанным голом Антуана Семеньо во втором тайме и уже ждет извинений от главы судейского корпуса Ховарда Уэбба.



"Я не согласен с судейскими решениями. Одно из них — пенальти, а особенно — отмененный гол".



"На мой взгляд, Кай Хаверц пытался найти контакт. В последний момент он нашел контакт, но он не собирался забивать гол".



"Думаю, если спросить человека за VAR, он скажет: "Это не пенальти". Наверное, они думали: "Контакт был, значит я не могу изменить решение рефери".



"Отмененный гол? На мой взгляд, это либо пенальти на Филипе Биллинге, либо гол. Третьего не дано".



"Я думал про себя: "Это нормально, что им потребовалось время. Они решают, назначить пенальти на Биллинге или просто засчитать гол". Но я не понимаю решения, которое было принято. Но, повторюсь, "Арсенал" заслужил победу".



"Думаю, через два-три дня судейский корпус объявит: "Комиссия решила, что пенальти не было, гол был". Но это ничего не изменит", — цитирует Ираолу Daily Mail.



