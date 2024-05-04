Артета похвалил своих новичков после победы над "Борнмутом"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отметил вклад своих новичков в победу 3:0 над "Борнмутом".

Разгромив "Борнмут", "Арсенал" увеличил свой отрыв во главе Премьер-Лиги до четырех очков, хотя у "Манчестер Сити" есть два матча в запасе.



При этом Кай Хаверц заработал пенальти, с которого Букайо Сака открыл счет, Деклан Райс отдал результативную передачу и забил гол, а Давид Райя оформил очередной "клин-шит" и завоевал "Золотую бутсу" Премьер-Лиги.



Все трое летних новичков порадовал Артету, но особенно Микель остался доволен Хаверцем.



"Если мы тратим деньги, то лучше делать это мудро и наиболее эффективным образом. Мы очень довольны тем, как укомплектовали свой состав".



"Приобретения оказало большое влияние на команду, подняв не только общий уровень команды, но и уровень остальных игроков".



"Вы видели, что сегодня многие игроки провели большой матч в индивидуальном плане. Это необходимо, если мы хотим быть на этой стадии".



"Еси честно, Кай был невероятен сегодня. Невероятен во всем, что делал: в выборе моментов времени, в движениях, в контроле мяча, в прессинге, в поддержании игры, в понимании игры. Он был невероятен сегодня", — цитирует Артету Evening Standard.