Райя гарантировал себе "Золотую перчатку" Премьер-Лиги
Голкипер "Арсенала" Давид Райя станет единоличным обладателем "Золотой перчатки" Премьер-Лиги по итогам сезона 2023/24.
Ранее в субботу Райя помог "Арсеналу" одержать победу 3:0 над "Борнмутом", оформив свой 15-й "клин-шит" в этом сезоне Премьер-Лиги.
Таким образом, Райя стал недосягаем для первого номера "Эвертона" Джордана Пикфорда, который не смог сохранить свои ворота на замке против "Лутона" накануне (1:1).
При этом Райя, которого "Арсенал" собирается выкупить у "Брентфорда" после окончания аренды, еще может упрочить свое достижение — "канонирам" остается сыграть против "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона".
04.05.2024 18:00
Просмотров: 1038
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
вот и трофей за сезон
(ответить)
затащил почетное второе место для дырявых калониров
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий