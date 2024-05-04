Райя гарантировал себе "Золотую перчатку" Премьер-Лиги

Голкипер "Арсенала" Давид Райя станет единоличным обладателем "Золотой перчатки" Премьер-Лиги по итогам сезона 2023/24.

Ранее в субботу Райя помог "Арсеналу" одержать победу 3:0 над "Борнмутом", оформив свой 15-й "клин-шит" в этом сезоне Премьер-Лиги.



Таким образом, Райя стал недосягаем для первого номера "Эвертона" Джордана Пикфорда, который не смог сохранить свои ворота на замке против "Лутона" накануне (1:1).



При этом Райя, которого "Арсенал" собирается выкупить у "Брентфорда" после окончания аренды, еще может упрочить свое достижение — "канонирам" остается сыграть против "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона".