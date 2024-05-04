Райя гарантировал себе "Золотую перчатку" Премьер-Лиги

Давид Райя Голкипер "Арсенала" Давид Райя станет единоличным обладателем "Золотой перчатки" Премьер-Лиги по итогам сезона 2023/24.

Ранее в субботу Райя помог "Арсеналу" одержать победу 3:0 над "Борнмутом", оформив свой 15-й "клин-шит" в этом сезоне Премьер-Лиги.

Таким образом, Райя стал недосягаем для первого номера "Эвертона" Джордана Пикфорда, который не смог сохранить свои ворота на замке против "Лутона" накануне (1:1).

При этом Райя, которого "Арсенал" собирается выкупить у "Брентфорда" после окончания аренды, еще может упрочить свое достижение — "канонирам" остается сыграть против "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона".


Метки Арсенал, Золотая перчатка, награды, Премьер-Лига, Райя

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2024 18:00

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Последние комментарии:




  1. irbis85 04.05.2024 18:33 # irbis85
    вот и трофей за сезон

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  2. satellite 04.05.2024 18:30 # satellite
    затащил почетное второе место для дырявых калониров

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