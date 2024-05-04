"Ипсвич" вернулся в Премьер-Лигу после 22 лет перерыва

"Ипсвич" завоевал прямую путевку из Чемпионшипа в Премьер-Лигу, где в следующем сезоне выступит впервые с 2002 года.

В домашнем матче против "Хаддерсфилда" "Ипсвичу" было достаточно и ничейного результата, но "трактористы" перевыполнили задачу и одержали победу 2:0.



Таким образом, "Ипсвич" завершил регулярный сезон Чемпионшипа на втором месте, позади завоевавшего титул "Лестера".



Отметим, что команда Кирана Маккенны только в прошлом сезоне вышла в Чемпионшип из Лиги Один.



А в зону плей-офф Чемпионшипа попали "Лидс", "Саутгемптон", "Вест Бромвич" и "Норвич". Они разыграют еще одну путевку наверх.