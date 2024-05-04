"Арсенал" разгромил "Борнмут"
"Арсенал" увеличил свой отрыв во главе Премьер-Лиги до четырех очков благодаря победе 3:0 над "Борнмутом".
Стартовый состав "канониров" не изменился относительно победы 2:3 в дерби над "Тоттенхэмом".
Наставник "вишенок" Андони Ираола освежил стартовый состав своей команды с помощью Ильи Забарного и Райана Кристи.
В начале матча хозяева имели четырехкратное преимущество по владению мячом и довольно регулярно пытались пробить, но большинство их ударов либо блокировались, либо оказывались неточными.
Впрочем, порой Марку Траверсу все же приходилось вступать в игру, и голкипер гостей действовал надежно.
На 42-й минуте "Борнмут" все-таки дрогнул. Кай Хаверц ворвался в штрафную, закрыл мяч от Траверса и упал. Система VAR подтвердила решение рефери Дэвида Кута назначить пенальти, который был четко реализован Букайо Сака — 1:0.
Второй тайм начался с сейва Траверса после удара Хаверца, но затем "вишенки" стали раз за разом показывать зубы — игра изменилась и значительно осложнилась для "канониров".
Взяв паузу, "Арсенал" разразился вторым голом на 70-й минуте. Партнеры доставили мяч до Троссарда в штрафной, а Леандро пробил в противоход Траверсу — 2:0.
На 73-й минуте Кристи нанес удар с границы штрафной в штангу, а Антуан Семеньо сыграл на добивании, но гол не был засчитан из-за атаки на голкипера хозяев Давида Райю.
Остаток матча сложился безмятежно для "канониров", а Габриэль Магальяэс даже забил еще один гол, который не был засчитан из-за офсайда.
Когда уже почти истекло компенсированное время, счет все-таки стал крупным. Это Деклан Райс пробил Траверса с острого угла — 3:0.
"Арсенал" с большим трудом — только благодаря пенальти — открыл счет и вплоть до своего второго гола имел огромные проблемы. Сперва "Борнмут" показал себя крепким орешком, а затем показал свои зубы, но возросший до двух мячей дефицит добил гостей.
"Арсенал" — "Борнмут". Отчет о матче
04.05.2024 16:30
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Последние комментарии:
Наконец то норм судейство ахахахха
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Кто станет следующим главным тренером "Ливерпуля"?
Анге Постекоглу
Гарет Саутгейт
Грэм Поттер
Диего Симеоне
Жозе Моуриньо
Луис Энрике
Лучано Спаллетти
Пеп Лейндерс
Роберто Де Дзерби
Рубен Аморим
Стивен Джеррард
Томас Тухель
Хаби Алонсо
Юлиан Нагельсманн
Источник: http://fapl.ru/
(ответить)
да и похуй на этих жалких онaниров. гнидиола берет очередной трофеи, а калониры вротеты принимают залупловую эстафету у портовых лузеров.
(ответить)
походу в апл всегда должны быть лохи, которые в 1 очко будут лузать титул)))
то это был лузерхуй, теперь ета будет лузернал) хааххаах
не, пора императорам браться за дело и показывать как надо титулы выигрывать.
(ответить)
21.12.2022 16:32 #
narcot
были фотографии и видосы как он долбит наркоту и снимает шлюх
Источник: http://fapl.ru/posts/97475/?c=1#c7688541
13.08.2022 15:36 #
narcot
Пока присаживаю тебя на свой страпон
Источник: http://fapl.ru/posts/94901/?c=1#c7616799
28.04.2024 18:07 #
takernotagiver
5-0, 5-0, 5-0. Почувствую в своей жопе боль)
Источник: http://fapl.ru/posts/107297/?c=1#c7920266
03.03.2024 16:46 #
narcot
чтоб сосать хуи иногда
Источник: http://fapl.ru/posts/106177/?c=1#c7898852
09.10.2022 12:40 #
narcot
Норм мы их дрисней подавился))
Источник: http://fapl.ru/posts/96044/?c=1#c7657888
16.12.2023 13:27 #
bembo
да, это правда, я высрался.
Сорян что тебя задело)
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(ответить)
Знаете я че понял, сейчас Сити отстает от заднеприводных по разнице всего на 7 мячей, мы щас за пару матчей с бомжами ее перебьем, и потом можно будет даже скатать ничейку в последнем туре, чтобы порваные жопы гейгунеров выглядели еще смачнее.
(ответить)
04.05.2024 16:52 #
quavo
В жизни . мой лучший друг пенис
Источник: http://fapl.ru/posts/107412/?c=1#c7921997
(ответить)
ВСУшники угрожают убежать со второй линии обороны за Очеретино.
Власти разворовали 6 миллиардов гривен и вместо бетонированных укрытий на второй линии обороны были сделаны обычные канавы.
Теперь хлопцы негодуют, говорят: думали отступим, а тут будут бетонные плиты, блиндажи и прочие укрытия, а тут канава, ложись да помирай, и как тут сдерживать русских?
Воюй Тарас, воюй Мыкола
(ответить)
Гол отменили нам конечно зря, в остальном и так бы взяли три очка
(ответить)
Simon Collings(Standard): «Арсенал» почтит всех футболистов «Непобедимых» в заключительном матче этого сезона.
Уже приглашена вся команда и тренерский штаб, включая Арсена Венгера на игру с «Эвертоном» на «Эмирейтс».
(ответить)
Представляю, как пенсы сгорят, если Арсенал чемпионом станет, особенно Лунтик)
(ответить)
Хаверц свою лапу тащил как крюк, пока не зацепился за голкипера. Чистейший нырок.
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У Лемана в сезоне 03-04 было 15 сухих матчей.
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очередная сухая победа чемпионов
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Райс лютый далбаеб. Перешел в АРс и загубил свою карьеру азхаа
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Ору с пенки))) а как гол отменили в ворота Гейсенала аххахахаха
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Хаверц в огне, ебейший перфоманс на всех участках поля. Сака обязан был забивать еще 2 гола с игры, такое он просто должен с закрытыми глазами укладывать, увы. Счет абсолютно не по игре. Должно быть 5-0, как минимум.
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ГеЮги!!!
Райс попка Айс!
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4 очка от сити за 2 тура до конца!! МЫ ЧЕМПИОНЫЫЫЫ!!!!
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Исследование: количество секса в голливудских фильмах за последние 20 лет снизилось на 40%
Исследователь и кинопродюсер Стивен Фоллоус отметил существенное снижение количества постельных сцен в голливудских фильмах, начиная с 2000 года. Для своего отчёта он изучил 250 самых кассовых фильмов, вышедших в прокат с 2000 года, и обнаружил, что в фильмах 2023 года на 40% меньше сексуального контента по сравнению с картинами двадцатилетней давности.
Сильнее всего количество интимных сцен сократилось в боевиках (на 70%). На втором месте по спаду расположились триллеры. Меньше всего тенденция затронула романтические фильмы. Возможными причинами снижения количества интимных моментов в современном кино являются изменение вкусов аудитории, желание прокатчиков снизить возрастной рейтинг, увеличение доступности контента "для взрослых", изменение культурных норм, отказ от стереотипов и даже появление должности инструктора по постельным сценам.
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