"Арсенал" разгромил "Борнмут"

"Арсенал" увеличил свой отрыв во главе Премьер-Лиги до четырех очков благодаря победе 3:0 над "Борнмутом".

Стартовый состав "канониров" не изменился относительно победы 2:3 в дерби над "Тоттенхэмом".



Наставник "вишенок" Андони Ираола освежил стартовый состав своей команды с помощью Ильи Забарного и Райана Кристи.



В начале матча хозяева имели четырехкратное преимущество по владению мячом и довольно регулярно пытались пробить, но большинство их ударов либо блокировались, либо оказывались неточными.



Впрочем, порой Марку Траверсу все же приходилось вступать в игру, и голкипер гостей действовал надежно.



На 42-й минуте "Борнмут" все-таки дрогнул. Кай Хаверц ворвался в штрафную, закрыл мяч от Траверса и упал. Система VAR подтвердила решение рефери Дэвида Кута назначить пенальти, который был четко реализован Букайо Сака — 1:0.



Второй тайм начался с сейва Траверса после удара Хаверца, но затем "вишенки" стали раз за разом показывать зубы — игра изменилась и значительно осложнилась для "канониров".



Взяв паузу, "Арсенал" разразился вторым голом на 70-й минуте. Партнеры доставили мяч до Троссарда в штрафной, а Леандро пробил в противоход Траверсу — 2:0.



На 73-й минуте Кристи нанес удар с границы штрафной в штангу, а Антуан Семеньо сыграл на добивании, но гол не был засчитан из-за атаки на голкипера хозяев Давида Райю.



Остаток матча сложился безмятежно для "канониров", а Габриэль Магальяэс даже забил еще один гол, который не был засчитан из-за офсайда.



Когда уже почти истекло компенсированное время, счет все-таки стал крупным. Это Деклан Райс пробил Траверса с острого угла — 3:0.



"Арсенал" с большим трудом — только благодаря пенальти — открыл счет и вплоть до своего второго гола имел огромные проблемы. Сперва "Борнмут" показал себя крепким орешком, а затем показал свои зубы, но возросший до двух мячей дефицит добил гостей.



"Арсенал" — "Борнмут". Отчет о матче