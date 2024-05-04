Полузащитник "Вест Хэма" Калвин Филлипс рискует уже не сыграть в этом сезоне из-за травмы.

Присоединившись к "Вест Хэму" на правах аренды из "Манчестер Сити" в январе, 28-летний Филлипс успел сыграть только 10 матчей за команду Дэвида Мойеса, включая восемь в Премьер-Лиге.



Как сообщает The Athletic, в данный момент решается вопрос, вернется ли Филлипс досрочно в "Сити" на лечение. Характер травмы Калвина неизвестен.



До конца сезона "Вест Хэму" остается провести три матча, но против "Сити" 19 мая Филлипс в любом случае бы не сыграл из-за условий своей аренды.



В тех матчах, которые Филлипс провел за "Вест Хэм", Калвин демонстрировал неважный футбол, и травма только ухудшит его шансы попасть в заявку сборной Англии на Евро-2024.