Гвардиола сохранит доверие к своим игрокам, даже если те упустят титул

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его вера в своих игроков не пострадает, даже если "горожане" упустят титул Премьер-Лиги.

На финише сезона "Сити" ведет заочную борьбу с "Арсеналом" за титул Премьер-Лиги, а в конце мая сыграет в финале Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед".



Этот титул может стать четвертым для "Сити" подряд, что прежде еще никому не удавалось в истории Премьер-Лиги, однако Гвардиола обещает любить своих игроков, даже если этот сезон завершится без трофеев.



"Мы можем проиграть все четыре оставшихся матча, и что тогда? Разве это будет значить, что я не доверяю своим игрокам? Это невозможно. Без шансов".



"Я вижу их и понимаю, что они делают. Выиграем мы или проиграем, мое мнение насчет этого сезона и того, что они сделали, не изменится".



"Если мы выиграем эти два трофея (Премьер-Лигу и Кубок Англии), а затем еще два (Суперкубок Англии и Суперкубок Европы), мое мнение насчет игроков и клуба будет таким же, как и если мы проиграем".



"Конечно, мы хотим выиграть. Мы сражаемся за нечто, что еще никакой команде в этой стране никогда не удавалось. Конечно, это большое испытание, и мы хотим преуспеть. Но мое мнение? Разве оно зависит от того, выиграем мы или нет? Без шансов. Я так сильно их люблю", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.