Аморим отреагировал на слухи насчет "Челси"

Главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим отреагировал на слухи, связывающие его с переходом в "Челси".

Судя по всему, Аморим не получит работу в "Ливерпуле" или "Вест Хэме", но 39-летнего португальца продолжают сватать в "Челси" на место Маурисио Почеттино.



На днях появились слухи, что недавний визит Аморима в Лондон мог быть связан как раз с интересом "Челси", однако Аморим не хочет раскрывать этот секрет.



"Все, что нужно было сказать, уже сказано. Вы уже придумали свои теории. У меня нет никаких проблем с этим. Оставайтесь при своих идеях. Я не собираюсь говорить, зачем я ездил в Лондон".



"Я уже сказал людям, которым нужно знать, особенно (спортивному директору "Спортинга") Угу Виана. Это пройденный этап. Я видел, что Альвару (Пачеку, наставник "Витории") тоже недавно столкнулся с проблемами, не там поужинав! Полагаю, это модно — говорить о тренерах или о том, что клубы увольняют тренеров. На следующий день вы выбираете себе новую мишень".



"Я пытаюсь быть честным с вами, но затем вы устраиваете мыльные оперы, утверждая, что я предлагаю себя другим клубам. Вообще-то, это забавно видеть", — цитирует Аморима Daily Mirror.