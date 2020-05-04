Слот уверен, что возглавит "Ливерпуль", но не знает, когда

Наставник "Фейеноорда" Арне Слот заявил, что не знает, когда его переход в "Ливерпуль" будет официально подтвержден.

В прошлом месяце стало известно, что "Ливерпуль" определил Слота своим кандидатом номер один на замену Юргену Клоппу, покидающему мерсисайдский клуб в конце сезона.



С тех пор Слот открыто выразил желание возглавить "Ливерпуль", а пресса сообщала, что "красные" договорились с "Фейеноордом" о компенсации за 45-летнего голландца.



Как бы то ни было, в данный момент Слот сосредоточен на "Фейеноорде", хотя и верит, что работа в "Ливерпуле" от него никуда не денется.



"Пока ничего официально не подтверждено. Я сижу здесь, с эмблемой "Фейеноорда на своей груди, поэтому, в принципе, идея в том, что все должно быть посвящено "Фейеноорду".



"Прежде я уже сказал, что уверен в заключении сделки. Я не знаю, когда это произойдет. Но я ожидаю, что договоренность будет достигнута", — цитирует Слота Evening Standard.