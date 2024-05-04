Артета "сердцем и душой" надеется на потерю очков "Сити"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что "сердцем и душой" надеется на осечку "Манчестер Сити" на финише сезона.

Чтобы завоевать титул Премьер-Лиги в этом сезоне, "Арсеналу" будет мало выиграть все свои оставшиеся матчи — "канонирам" нужно, чтобы "Сити", имеющий одну игру в запасе, совершил осечку.



И хотя в последнее время "Сити" выглядит почти безупречно, Артета намерен сражаться до самого конца, пока у "Арсенала" есть шансы на чемпионство.



"Да, в своем сердце и своей душе я надеюсь, что "Сити" потеряет очки".



"Вы знаете, какие эмоции мы переживаем. Ты просто хочешь добиться победы, но чтобы добиться победы, другие должны потерять очки, и ты надеешься на это".



"А когда "Сити" побеждает, ты должен контролировать свои эмоции, потому что это еще не конец, предстоит провести много матчей и разыграть много очков".



"Ты должен проявлять себя, готовиться и побеждать в следующем матче, чтобы сохранить шансы. Это мы и стараемся делать", — цитирует Артету Evening Standard.