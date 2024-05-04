Гвардиола считает, что Фоден способен стать легендой "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что полузащитник Фил Фоден способен стать легендой клуба с "Этихад".

Накануне Фоден был признан Игроком Года по версии Ассоциации пишущих о футболе журналистов (FWA), что стало наградой для Фила за великолепный сезон, в котором он забил 24 гола и отдал 10 результативных передач.



К своим 23 годам Фоден выиграл пять титулов Премьер-Лиги, два Кубка Англии, четыре Кубка Лиги, одну Лигу Чемпионов, один Суперкубок Европы и один клубный Чемпионат Мира.



Гвардиола уверен, что, если Фоден продолжит в том же духе и сохранит верность "Сити", то станет одним из величайших игроков в истории "горожан".



"Я не знаю — у этого клуба длинная, длинная история. Поэтому нельзя забывать об игроках, которые играли на "Мейн Роуд", как каждый знает. Если он проведет всю свою карьеру здесь, оставаясь на этом уровне, тогда, уверен, он сможет стать одним из лучших", — цитирует Фодена The Guardian.