Бабель ожидает, что Клопп вернется к работе раньше, чем планировал

Бывший вингер "Ливерпуля" Райан Бабель считает, что главный тренер "красных" Юрген Клопп вернется к работе раньше, чем планирует.

Когда в январе Клопп анонсировал свой уход из "Ливерпуля" по окончании сезона, то сказал, что не будет тренировать минимум год. Юрген допустил, что вообще не возьмется за другую работу.



Однако Бабелю кажется, что Клоппу быстро наскучит отдыхать, и уже "в течение шести месяцев" Юрген будет готов снова окунуться в футбол.



"Наверное, Юрген Клопп посетит много мест для отдыха, будет пить пиво и проведет время со своей семьей".



"Он постарается снять весь свой стресс, находясь в окружении своей семьи, прежде чем неминуемо вернется к работе. Судя со стороны и зная Юргена Клоппа, мне кажется, он далеко не исчерпал себя. Думаю, ему станет скучно в течение шести месяцев, и он захочет снова тренировать".



"Вопрос в том, куда он отправится. На мой взгляд, есть не так много команд, которые заслуживают Юргена Клоппа. Этому тренеру нужно, чтобы его приняли таким, какой он есть. Он тот, кому нужно время, чтобы полностью воплотить свой стиль игры".



"Я был бы счастлив увидеть его успехи в команде вроде "Реала", но, учитывая все сказанное, "Реал" — не та команда, которая даст ему два-три года, чтобы заиграть в футбол, как он того хочет".



"Поэтому я не думаю, что "Реал" заслуживает его. Даже такая команда, как "Бавария", не слишком терпелива к своим тренерам. Ходят слухи, что он может стать тренером сборной Германии... Не знаю насчет этого. Но, думаю, он определенно удивит многих людей", — цитирует Бабеля Daily Mirror.