Тухель находится на радаре у "Юнайтед"
Томас Тухель из "Баварии" находится в тренерском шорт-листе, к которому обратится "Манчестер Юнайтед" в случае расставания со своим нынешним наставником Эриком Тен Хагом.
Через три недели "Юнайтед" предстоит сыграть против "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии, после чего новое руководство клуба с "Олд Траффорд" примет свое решение насчет Тен Хага.
Если с Тен Хагом, от контракта которого остается один год, будет решено расстаться, то "Юнайтед" не будет застигнут врасплох, потому что "красные дьяволы" подготовили шорт-лист на замену Эрику.
По информации The Times, среди претендентов на замену Тен Хагу значится 50-летний Тухель, который еще в феврале согласился покинуть тренерский мостик "Баварии" по окончании сезона.
"Бавария" до сих пор не определилась с новым рулевым и, по слухам, готова пересмотреть решение насчет Тухеля. Сам же Томас открыт к идее вернуться в Премьер-Лигу, где он с успехом тренировал "Челси", выиграв с "синими" Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.
04.05.2024 09:00
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