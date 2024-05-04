Де Дзерби: "Я бы хотел остаться в "Брайтоне"

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби заявил, что хочет остаться в своем клубе на следующий сезон.

В предыдущие месяцы Де Дзерби сватали в различные топ-клубы Премьер-Лиги и Европы, включая "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Баварию" и "Барселону".



Однако со временем эти слухи угасли — в том числе на фоне неважных результатов "Брайтона" во второй половине сезона.



А теперь и сам Де Дзерби заявил, что не хочет уходить из "Брайтона". Роберто надеется вскоре закрыть вопрос со своим будущим, переговорив с владельцем "чаек" Тони Блумом.



"Я бы хотел остаться в "Брайтоне", потому что я люблю своих игроков, я люблю этот город, я любой свой клуб и своих фанатов".



"Еще на встрече с фанатами я сказал, что никакой клуб не заставит меня сменить команду, если я буду счастлив здесь".



"Мне нужно найти баланс между своим сердцем и своей головой. Часть меня следует зову сердца, тогда как другая часть хочет спокойно проанализировать ситуацию", — сообщил Де Дзерби Sky Sports.