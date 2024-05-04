Исак — цель номер один "Арсенала" среди нападающих

Александер Исак из "Ньюкасла" находится во главе шорт-листа "Арсенала" по укреплению позиции нападающего.

Исак утвердился ключевым игроком "Ньюкасла" после своего перехода из "Реал Сосьедад" за 63 миллиона фунтов в 2022 году. Особенно хорош Александер в этом сезоне, забив 23 гола в 36 матчах.



"Ньюкасл" хочет сохранить Исака и даже готов предложить 24-летнему шведу новый контракт на улучшенных условиях, однако есть два фактора, которые могут подтолкнуть "сорок" к продаже своего бомбардира.



Во-первых, "Ньюкасл" находится под давлением правил финансового фейр-плей. "Сорокам" все равно нужно кого-нибудь продать, чтобы избежать санкций со стороны Премьер-Лиги.



Во-вторых, многое будет зависеть от самого Исака и того, насколько его амбиции совпадают с амбициями "Ньюкасла".



Как сообщает The Independent, главный тренер "Арсенала" Микель Артета очень ценит Исака, но не хочет, чтобы это превратилось в сагу на целое лето — "канонирам" нужно быстро понять, возможен ли этот трансфер, иначе они переключатся на альтернативные цели.