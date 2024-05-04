Антонио хочет помочь "Арсеналу" выиграть Премьер-Лигу

Нападающий "Вест Хэма" Мичейл Антонио заявил, что в интересах его команды помочь "Арсеналу" выиграть Премьер-Лигу.

Именно "Вест Хэм" является соперником "Манчестер Сити" по заключительному туру этого сезона Премьер-Лиги.



И Антонио с партнерами намерены дать бой "Сити", чтобы попытаться попасть в еврокубки. Это может стать шансом для "Арсенала" опередить "горожан" на самом финише.



"Думаю, если в итоге "Арсенал" упустит титул, я бы не назвал их неудачниками. Полагаю, если интрига сохранится до последнего тура, "Арсенал" завоюет титул".



"Нам тоже есть за что сражаться в последнем матче сезона, выездном против "Манчестер Сити", потому что мы пытаемся попасть в Европу", — цитирует Антонио talkSPORT.