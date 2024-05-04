36-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 4 мая, пятью поединками продолжится 36-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — БОРНМУТ 14:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Арсенал" выиграл 13 из 15 матчей Премьер-Лиги в 2024 году. 48 очков — это рекорд "Борнмута" за все время выступлений в высшем дивизионе. "Канониры" ни разу не уступили в семи последних встречах с "вишенками" в Премьер-Лиге (6 побед, 1 ничья).



Лазарет "Арсенала" окончательно опустел после возвращения в строй Юрриена Тимбера, залечившего свое колено.



По-прежнему дисквалифицирован защитник "Борнмута" Милош Керкез. Антуан Семеньо под вопросом, Маркус Тавернье и Луис Синистерра травмированы.



БРЕНТФОРД — ФУЛХЭМ 17:00



В этом сезоне Премьер-Лиги "Брентфорд" пропустил 19 забитых головой голов — больше всех в дивизионе. "Фулхэм" набрал семь очков в пяти последних выездных матчах чемпионата — как и в 12 предыдущих. "Дачники" потерпели шесть поражений в шести последних выездах к "пчелам" во всех соревнованиях (1 победа).



Нападающий Нил Мопе готов сыграть за "Брентфорд" после того, как пропустил матч против "Эвертона" из-за условий своей аренды. Аарон Хики, Рико Генри, Бен Ми и Джош Дасилва остаются в лазарете.



Защитник Тосин Адарабиойо не травмирован, но в прошлый уикенд в заявку "Фулхэма" внезапно не попал. Харрисон Рид под вопросом.



БЕРНЛИ — НЬЮКАСЛ 17:00



"Бернли" проиграл только один из восьми последних матчей в Премьер-Лиге (2 победы, 5 ничьих). В этом сезоне "Ньюкасл" набрал на выезде 14 очков — лишь у "Шеффилд Юнайтед", "Лутона" и "Ноттингем Форест" меньше. "Сороки" выиграли все пять последних встреч с "бордовыми" в высшем дивизионе.



Впервые после перенесенной в декабре операции на колене за "Бернли" может сыграть нападающий Лука Колеошо. Йордан Байер, Аарон Рэмси и Натан Редмонд команде не помогут.



Защитник "Ньюкасла" Фабиан Шер рискует уже не сыграть в этом сезоне из-за повреждения задней поверхности бедра. Ник Поуп, Жоэлинтон и Мигель Альмирон возобновили тренировки, но Кирану Триппьеру нужно больше времени.



ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 17:00



После победы над "Брентфордом" в начале декабря "Шеффилд Юнайтед" не выиграл ни одного из восьми последующих домашних матчей в Премьер-Лиге (3 ничьи, 5 поражений). "Ноттингем Форест" пропускал в каждом из 12 последних выездных поединков чемпионата. "Клинки" не проиграли ни одной из четырех последних домашних встреч с "лесниками" в высшем дивизионе, но последняя из них датируется октябрем 1992.



Рис Норрингтон-Дэвис, Том Дэвис и Риан Брюстер близки к возвращению из лазарета "Шеффилд Юнайтед", но им нужно еще немного времени. Джеймс Макати решил свои проблемы с пахом.



Защитники "Форест" Вилли Боли и Мурильо оправились после небольших повреждений. Неко Уильямсу и Тайво Авоньи предстоит фитнес-тест.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Сити" не знает поражений уже 31 матч кряду во всех соревнованиях (25 побед, 6 ничьих). "Вулверхэмптон" пропускал в каждом из 10 последних поединков во всех соревнованиях. "Горожане" выиграли семь из восьми последних встреч с "волками" на "Этихад" в высшем дивизионе.



Голкипер "Сити" Эдерсон решил свои проблемы с плечом. Рубен Диаш и Фил Фоден оправились после болезни.



Главный тренер "Вулверхэмптона" Гари О'Нил пропускает этот матч из-за дисквалификации. Томми Дойл не сыграет из-за условий своей аренды. Сантьяго Буэно, Жан-Рикнер Бельгард и Педру Нету восстановились после травм.