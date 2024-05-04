36-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы
В субботу, 4 мая, пятью поединками продолжится 36-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
АРСЕНАЛ — БОРНМУТ 14:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Арсенал" выиграл 13 из 15 матчей Премьер-Лиги в 2024 году. 48 очков — это рекорд "Борнмута" за все время выступлений в высшем дивизионе. "Канониры" ни разу не уступили в семи последних встречах с "вишенками" в Премьер-Лиге (6 побед, 1 ничья).
Лазарет "Арсенала" окончательно опустел после возвращения в строй Юрриена Тимбера, залечившего свое колено.
По-прежнему дисквалифицирован защитник "Борнмута" Милош Керкез. Антуан Семеньо под вопросом, Маркус Тавернье и Луис Синистерра травмированы.
БРЕНТФОРД — ФУЛХЭМ 17:00
В этом сезоне Премьер-Лиги "Брентфорд" пропустил 19 забитых головой голов — больше всех в дивизионе. "Фулхэм" набрал семь очков в пяти последних выездных матчах чемпионата — как и в 12 предыдущих. "Дачники" потерпели шесть поражений в шести последних выездах к "пчелам" во всех соревнованиях (1 победа).
Нападающий Нил Мопе готов сыграть за "Брентфорд" после того, как пропустил матч против "Эвертона" из-за условий своей аренды. Аарон Хики, Рико Генри, Бен Ми и Джош Дасилва остаются в лазарете.
Защитник Тосин Адарабиойо не травмирован, но в прошлый уикенд в заявку "Фулхэма" внезапно не попал. Харрисон Рид под вопросом.
БЕРНЛИ — НЬЮКАСЛ 17:00
"Бернли" проиграл только один из восьми последних матчей в Премьер-Лиге (2 победы, 5 ничьих). В этом сезоне "Ньюкасл" набрал на выезде 14 очков — лишь у "Шеффилд Юнайтед", "Лутона" и "Ноттингем Форест" меньше. "Сороки" выиграли все пять последних встреч с "бордовыми" в высшем дивизионе.
Впервые после перенесенной в декабре операции на колене за "Бернли" может сыграть нападающий Лука Колеошо. Йордан Байер, Аарон Рэмси и Натан Редмонд команде не помогут.
Защитник "Ньюкасла" Фабиан Шер рискует уже не сыграть в этом сезоне из-за повреждения задней поверхности бедра. Ник Поуп, Жоэлинтон и Мигель Альмирон возобновили тренировки, но Кирану Триппьеру нужно больше времени.
ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 17:00
После победы над "Брентфордом" в начале декабря "Шеффилд Юнайтед" не выиграл ни одного из восьми последующих домашних матчей в Премьер-Лиге (3 ничьи, 5 поражений). "Ноттингем Форест" пропускал в каждом из 12 последних выездных поединков чемпионата. "Клинки" не проиграли ни одной из четырех последних домашних встреч с "лесниками" в высшем дивизионе, но последняя из них датируется октябрем 1992.
Рис Норрингтон-Дэвис, Том Дэвис и Риан Брюстер близки к возвращению из лазарета "Шеффилд Юнайтед", но им нужно еще немного времени. Джеймс Макати решил свои проблемы с пахом.
Защитники "Форест" Вилли Боли и Мурильо оправились после небольших повреждений. Неко Уильямсу и Тайво Авоньи предстоит фитнес-тест.
МАНЧЕСТЕР СИТИ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз
"Манчестер Сити" не знает поражений уже 31 матч кряду во всех соревнованиях (25 побед, 6 ничьих). "Вулверхэмптон" пропускал в каждом из 10 последних поединков во всех соревнованиях. "Горожане" выиграли семь из восьми последних встреч с "волками" на "Этихад" в высшем дивизионе.
Голкипер "Сити" Эдерсон решил свои проблемы с плечом. Рубен Диаш и Фил Фоден оправились после болезни.
Главный тренер "Вулверхэмптона" Гари О'Нил пропускает этот матч из-за дисквалификации. Томми Дойл не сыграет из-за условий своей аренды. Сантьяго Буэно, Жан-Рикнер Бельгард и Педру Нету восстановились после травм.
04.05.2024 00:05
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ливерпуль клуб пидорасов и хуесосов
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Угадайте топарика!
Список выдающихся "достижений" ...
1. Подменил правду и реальность дикой пропагандой.
2. Вдохнул в НАТО новую жизнь. Увеличил границу с НАТО более чем на 1500 километров.
3. Вогнал росию в стагнацию и полную зависимость от Китая.
4. Потерял более 500 миллиардов долларов в замороженных активах.
5. Потерял европейский, самый большой и самый прибыльный рынок газа и нефти.
6. Потерял бОльшую часть экспорта металлов, леса, угля.
7. Потерял огромное количество специалистов, активного и трудоспособного населения.
8. Колоссально увеличил отток капитала из страны.
9. Потерял рынок космических запусков и научный космос.
10. Потерял рынок вооружений.
11. Полностью потерял автопром.
12. Полностью уничтожил рынок авиаперевозок.
13. Изгнан из мирового спорта.
14. Увеличил пенсионный возраст, а на пенсию всёравно денег нету, а на войну деньги есть. ПАРАДОКС!
15. Превратил росию в страну террориста, презираемую всем цивилизованным сообществом.
16. Сделал росию лидером по количеству наложенных санкций за всю историю человечества.
17. Сделал "друзьями" росии всех мировых отщепенцев таких как КНДР, Иран, Талибан, ХАМАС и т.д.
18. Устроил геноцид и репрессии.
19. Колоссально увеличил рост преступности в стране.
20. Развязал никому не нужную кровопролитную войну, на которую уже потрачено колоссальное количество ресурсов и сотни миллиардов долларов.
21. Уничтожил обороноспособность страны и регулярную армию.
22. Опозорил вторую армию мира!
23. Укрепил государственность Украины. Сплотил всех украинцев и всё развитое человечество в ненависти к росии.
24. Опозорил росию на весь мир!
Список можно продолжать...
По оценкам Forbes 1,3 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ В ЧАС тратится на войну из кошельков всех росиян!!! Эта сумма включает лишь непосредственные расходы на войну и не учитывает экономические и косвенные потери, понесенные росиянами от санкций и экономической изоляции!
- Весь бюджет росии на здравоохранение 1,5 триллиона рублей, ЭТО 48 ДНЕЙ ВОЙНЫ.
- Крымский мост 228 миллиардов рублей, ЭТО 7 ДНЕЙ ВОЙНЫ.
- Космическая программа Луна-25 12 миллиардов рублей, ЭТО 9 ЧАСОВ ВОЙНЫ.
- Годовой бюджет Калмыкии 24 миллиарда рублей, ЭТО 18 ЧАСОВ ВОЙНЫ.
- Годовой бюджет на охрану окружающей среды 128 миллиардов рублей, ЭТО 4 ДНЯ ВОЙНЫ.
- Выплаты ВСЕМ обладателям медали "Житель блокадного Ленинграда" 57 миллионов рублей, ЭТО 3 МИНУТЫ ВОЙНЫ.
- Все долги росиян за ЖКХ 876 миллиардов рублей, ЭТО 28 ДНЕЙ ВОЙНЫ.
*** Только лишь зарплата, ТОЛЬКО ОДНОГО госчиновника в убыточной госкомпании, а именно Игоря Сечина, обходится росиянам в 1,8 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ В ГОД!!! А сколько еще таких Миллеров и прочих Рогозинов?! ...
В то же время.
- SakhaNews: "В аварийном состоянии находится каждая пятая школа в Якутии" - А ведь в Якутии добывается ТРЕТЬ всех алмазов мира!!!
- "В росии в 7028 школах нет канализации. В 6440 школах нет водопровода. В 6143 отсутствует центральное отопление. В Тыве, Дагестане, Якутии, теплых туалетов нет в половине зданий. За 4 года закрыто 3290 школ" - по данным Министерства образования и науки РФ.
- "росийским детям разрешат работать на вредных производствах из-за кадрового голода" - как сообщает The Moscow Times.
- The Moscow Times: "Правительство вдвое сократит расходы на ЖКХ, несмотря на массовые аварии".
- "Жители городов росии замерзают в своих квартирах и греются у костров. В стране возникла масштабная аварийная ситуация" - сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв.
- "Долги росиян за ЖКХ установили новый исторический рекорд" - как сообщает The Moscow Times.
- Forbes: "Цены на курицу достигли исторического рекорда. По данным Росстата".
- "МВД потребовало доступ ко всем банковским переводам и телефонным звонкам росиян" - как сообщает ТАСС.
...
- "Только благодаря выдающейся внешней политике нашего президента, наши холодильники всегда будут полными" - сказал заведующий ростовским моргом!
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я люблю пуснявое пэ пэ о
з.ы. завтра поймете
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