Рэтклифф раскритиковал инфраструктуру "Юнайтед"
Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф раскритиковал инфраструктуру клуба в письме, обращенном к сотрудникам.
Купив 27.7% акций "Юнайтед", Рэтклифф активно взялся за реформирование клуба. Сэр Джим уже произвел ряд ключевых перестановок в руководстве.
А недавно Рэтклифф в очередной раз посетил тренировочную базу "Юнайтед" в Каррингтоне и стадион "Олд Траффорд", оставшись в шоке от неопрятного вида многих вещей.
Рэтклифф намерен привести все эти вещи в соответствие к высочайшим стандартам, сообщив о своих планах в электронном письме сотрудникам.
"На этой неделе я совершил двухдневный визит в Каррингтон и на "Олд Траффорд". Меня очень хорошо приняли, как и всегда. Спасибо вам".
"Я провел хороший тур по инфраструктуре. Боюсь, во многих местах меня поразила высокая степень неопрятности. В частности, ИТ-отдел оказался откровенным позором, а раздевалки команд U-18 и U-21 — не сильно лучше".
"Эти стандарты и близко не соответствуют тому, что мы ожидаем в Ineos. "Манчестер Юнайтед" — элитная спортивная организация".
"Во многих отношениях это мелочь, но если в организации нет стандартов и дисциплины, она не добьется успеха", — гласит письмо Рэтклиффа.
03.05.2024 23:00
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