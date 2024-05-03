Рэтклифф раскритиковал инфраструктуру "Юнайтед"

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф раскритиковал инфраструктуру клуба в письме, обращенном к сотрудникам.

Купив 27.7% акций "Юнайтед", Рэтклифф активно взялся за реформирование клуба. Сэр Джим уже произвел ряд ключевых перестановок в руководстве.



А недавно Рэтклифф в очередной раз посетил тренировочную базу "Юнайтед" в Каррингтоне и стадион "Олд Траффорд", оставшись в шоке от неопрятного вида многих вещей.



Рэтклифф намерен привести все эти вещи в соответствие к высочайшим стандартам, сообщив о своих планах в электронном письме сотрудникам.



"На этой неделе я совершил двухдневный визит в Каррингтон и на "Олд Траффорд". Меня очень хорошо приняли, как и всегда. Спасибо вам".



"Я провел хороший тур по инфраструктуре. Боюсь, во многих местах меня поразила высокая степень неопрятности. В частности, ИТ-отдел оказался откровенным позором, а раздевалки команд U-18 и U-21 — не сильно лучше".



"Эти стандарты и близко не соответствуют тому, что мы ожидаем в Ineos. "Манчестер Юнайтед" — элитная спортивная организация".



"Во многих отношениях это мелочь, но если в организации нет стандартов и дисциплины, она не добьется успеха", — гласит письмо Рэтклиффа.