Почеттино надоели "глупые слухи" насчет его будущего

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино призвал покончить с "глупыми слухами" насчет его будущего.

В мае прошлого года Почеттино заключил с "Челси" двухлетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.



Однако "Челси" очень нестабилен на протяжении первого сезона при Почеттино, и Маурисио до сих пор не знает, будет ли ему позволено остаться на второй.



Эти многомесячные спекуляции надоели Почеттино, и Маурисио хочет ясности насчет своего будущего в клубе.



"Я хочу сказать, что с меня хватит такого рода слухов. Если у меня остается один год по контракту, и никто мне ничего не говорит, то полагаю, я буду здесь".



"Только если сезон не завершится, и кто-нибудь скажет мне "чао"... Потому что в данный момент я не знаю. Полагаю, раз уж у меня остается один год по контракту, я буду здесь. Довольно этих глупых слухов".



"Вам нужно спросить клуб, хотят они сохранить меня или нет, а не писать вещи, которые не имеют смысла", — цитирует Почеттино BBC.