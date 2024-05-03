Англия сможет заявить 26 игроков на Евро-2024

УЕФА подтвердил, что сборная Англии, как и остальные участники Евро-2024, сможет заявить 26 игроков на турнир в Германии грядущим летом.

Соответствующее решение было утверждено исполнительным комитетом УЕФА после состоявшегося в апреле голосования.



Таким образом, каждая из 24 сборных, принимающих участие в Чемпионате Европы, сможет заявить трех дополнительных игроков.



Ранее главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт говорил, что, если это решение будет принято, он сможет позволить себе рискнуть с некоторыми игроками — например, возвращающимися в строй после травм или теми, кто не имеет опыта выступлений на международном уровне.



Как сообщает BBC, Саутгейт собирается огласить заявку англичан на турнир 21 мая — через два дня после завершения сезона Премьер-Лиги.



Для Англии Евро-2024 стартует матчем против Сербии 16 июня. Также подопечные Саутгейта сыграют на групповом этапе с Данией и Словенией.