Англия сможет заявить 26 игроков на Евро-2024
УЕФА подтвердил, что сборная Англии, как и остальные участники Евро-2024, сможет заявить 26 игроков на турнир в Германии грядущим летом.
Соответствующее решение было утверждено исполнительным комитетом УЕФА после состоявшегося в апреле голосования.
Таким образом, каждая из 24 сборных, принимающих участие в Чемпионате Европы, сможет заявить трех дополнительных игроков.
Ранее главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт говорил, что, если это решение будет принято, он сможет позволить себе рискнуть с некоторыми игроками — например, возвращающимися в строй после травм или теми, кто не имеет опыта выступлений на международном уровне.
Как сообщает BBC, Саутгейт собирается огласить заявку англичан на турнир 21 мая — через два дня после завершения сезона Премьер-Лиги.
Для Англии Евро-2024 стартует матчем против Сербии 16 июня. Также подопечные Саутгейта сыграют на групповом этапе с Данией и Словенией.
03.05.2024 21:00
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