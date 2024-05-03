"Вест Хэм" близок к договоренности с Лопетеги

"Вест Хэм" близок к договоренности с бывшим главным тренером "Вулверхэмптона" Хуленом Лопетеги.

"Вест Хэм" до сих не принял решение по Дэвиду Мойесу, чей контракт истекает в конце сезона, но The Guardian ожидает, что "молотобойцы" попрощаются со своим нынешним наставником.



Мойесу предстоит разговор с боссами "Вест Хэма" после заключительного матча. Тогда Дэвиду и будет сказано о том, что решил клуб.



Вместе с тем "Вест Хэм" уже активно ищет замену Мойесу. Лондонский клуб рассмотрел ряд кандидатов, включая Рубена Аморима, чей контракт со "Спортингом" предусматривает внушительные отступные в 15 миллионов евро (12.8 млн. фунтов).



В конце концов эти поиски привели "Вест Хэм" к Лопетеги, который находится без работы после своего расставания с "Вулверхэмптоном" прошлым летом.



Сообщается, что компромисс с Лопетеги, который выбыл из числа претендентов на роль нового наставника "Милана", может быть достигнут уже на следующей неделе.



Даже без официального заявления, это позволит Мойесу получить достойные проводы во время домашнего матча против "Лутона" 11 мая.