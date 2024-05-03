Клопп: "У нас с Салахом все абсолютно в порядке"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его конфликт с нападающим Мохамедом Салахом был окончательно улажен.

Напомним, Клопп и Салах повздорили у бровки, когда Мохамед готовился выйти на замену в концовке матча против "Вест Хэма" в прошлую субботу (2:2).



После финального свистка Салах заявил, что "будет огонь", если он выскажется, однако Клопп поговорил с подопечным и теперь призывает оставить эту историю позади.



"Нет никакой проблемы. У нас все абсолютно в порядке. Тут не о чем говорить".



"Думаю, мы имеем право разбираться с такими вещами совершенно независимо от каких-либо внешних ожиданий".



"Я не уверен, как мы уладили бы это, если бы не знали друг друга так давно, но мы знаем друг друга так давно и уважаем друг друга так сильно, что это не проблема".



"В идеале мы должны выигрывать матчи и забивать много голов, а каждый должен быть в своей лучшей форме, и тогда эта ситуация, наверное, не возникла бы в принципе, потому что Мо не оказался бы на скамейке запасных. Это все зависит друг от друга", — цитирует Клоппа BBC.