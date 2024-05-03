Тимбер готов сыграть с "Борнмутом"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что защитник Юрриен Тимбер готов сыграть против "Борнмута" в субботу.

Перебравшись в "Арсенал" из "Аякса" прошлым летом, Тимбер порвал крестообразные связки колена в матче первого тура Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест".



Залечив свое колено, последние недели Тимбер усиленно работал над улучшением своей физической формы, а также дважды сыграл за резервную команду "канониров".



Теперь 22-летний голландец готов вернуться к выступлениям за первую команду, а значит лазарет "Арсенала" окончательно опустел.



"Каждый здоров и доступен, поэтому теперь мне нужно поломать голову, чтобы сделать правильный выбор", — приводит слова Артеты Evening Standard.