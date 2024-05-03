Клаттенбург оставил работу "Форест"

Бывший рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург покинул должность консультанта "Ноттингем Форест" по судейству.

Клаттенбург был назначен на указанную должность только в феврале, совмещая работу в "Форест" с ведением своей колонки в газете Daily Mail.



Клаттенбург — как и весь "Форест" — навлек на себя огромную критику после поражения "лесников" от "Эвертона" 21 апреля (2:0). Тогда клуб с "Сити Граунд" через официальный пресс-релиз обвинил арбитра VAR Стюарта Аттуэлла в предвзятости, а Марк в собственной колонке указал на "хет-трик ляпов" от судей.



Тогда эксперт Sky Sports Гари Невилл предложил Клаттенбургу немедленно уйти в отставку. Взяв время на раздумья, Марк решил последовать этой рекомендации.



Свое решение покинуть "Форест" Клаттенбург объясняет тем, что его деятельность в качестве консультанта вызвала "непреднамеренные трения" между "лесниками" и другими участниками процесса, превратившись из помощи в помеху.