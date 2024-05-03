Журналисты признали Фодена Игроком Года

Ассоциация пишущих о футболе журналистов (Football Writers' Association) признала полузащитника "Манчестер Сити" Фила Фодена лучшим игроком в сезоне 2023/24.

В голосовании, которое устроила FWA, Фоден набрал 42% всех голосов, опередив Деклана Райса из "Арсенала" и своего партнера по "Сити" Родри. В топ-6 также вошли Мартин Эдегор, Олли Уоткинс и Коул Палмер.



Таким образом, награда Игроку Года по версии FWA досталась представителю "Сити" третий раз за четыре последних года — после Рубена Диаша в 2021 и Эрлинга Холанда в 2023.



Престижная награда является свидетельством того прогресса, которого Фоден добился в этом сезоне. 23-летний англичанин забил 24 гола и отдал 10 результативных передач в 50 матчах за "Сити" во всех соревнованиях.



"Я безмерно горжусь тем, что получил эту награду. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы как можно сильнее завершить сезон и постараться помочь "Сити" завоевать больше трофеев", — цитирует Фодена BBC.