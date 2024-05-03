Клопп раскритиковал телеканал TNT Sports

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп обрушился с критикой на телеканал TNT Sports.

С момента назначения Клоппа в 2015 году "Ливерпулю" приходилось играть в 12:30 субботы чаще, чем какой-либо другой команде Премьер-Лиги.



Очередным таким матчем стала ничья 2:2 с "Вест Хэмом" в прошлый уикенд, и Клопп грозится, что больше никогда не включит TNT на своем телевизоре.



"На днях я разговаривал с коллегами со своего "любимого" телеканала TNT, который я определенно не буду больше смотреть, и каждый раз это сводится к одному и тому же: "Они (телеканалы) платят вам, они дают деньги футболу". Но это не так, я вижу это наоборот. Это футбол платит им".



"Это не так, что у TNT или Sky дела идут неважно. Они должны снова стать партнером футбола, а не выжимать все соки".



"Несколько лет назад у нас было четыре английских команды в четвертьфиналах европейских турниров, и мы говорили: "Это говорит об уровне Премьер-Лиги". Давайте вернем это, но для этого им нужно изменить свой подход".



"Когда я говорю об этом, вы всегда думаете, что это из-за нашей ситуации с полуденными матчами, но это общая проблема".



"Они посмели поставить нас на график четверг-воскресенье-суббота 12:30 — это преступление! Жду не дождусь расследования Amnesty International насчет их", — цитирует Клоппа talkSPORT.



