Тен Хаг подтвердил, что хотел купить Кейна

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил, что пытался купить нападающего Харри Кейна прошлым летом.

Прошлым летом "Юнайтед" приобрел Расмуса Хейлунда у "Аталанты" по сделке стоимостью 72 миллиона фунтов, и с тех пор Расмус забил 14 голов в 38 матчах.



Однако к варианту с 21-летним датчанином "красные дьяволы" обратились лишь после того, как не смогли договориться с "Тоттенхэмом" по Кейну, наколотившему в три раза больше мячей за "Баварию".



"У нас был выбор среди талантов вроде Расмуса Хейлунда. Я также мог представить, что мы подпишем нападающего, который уже доказал свой класс. Мы хотели его купить, но не смогли его заполучить. И затем мы взяли Расмуса, потому что он обладает талантом".



"Да, это Кейн. Ты знаешь, что Харри Кейн обеспечит тебе 30 голов за сезон. Думаю, Расмус достигнет этого уровня, но ему нужно время. Несправедливо оценивать его так же, как и Харри Кейна. Я бы никогда не стал сравнивать двух очень разных игроков".



"Но в случае с Хейлундом это был нападающий с наибольшим потенциалом прошлым летом, и мы очень им довольны. Ему нужно время адаптироваться, но мы очень довольны, что он уже показал свое умение забивать голы".



"У него был очень хороший отрезок, когда он забивал во многих матчах, но до и после у него были некоторые проблемы с физической готовностью, что нормально для молодого игрока, находящегося в процессе становления. Это оказало негативный эффект на результаты команды, и с этим приходится мириться", — сообщил Тен Хаг Sky Sports.