Эду уверен в покупке Гимараэса в "Арсенал"

Спортивный директор "Арсенала" Эду уверен в приобретении полузащитника "Ньюкасла" Бруно Гимараэса.

Несмотря на то, что "Арсенал" не сомневается в сохранении Жоржиньо, которому уже был предложен новый контракт, "канониры" планируют потратиться на полузащитника в летнее трансферное окно.



К укреплению центра поля "Арсенал" подталкивают неопределенность с будущим Томаса Партея и Эмиля Смит-Роу, а также вероятный уход из клуба Мохамеда Эьлнени.



"Арсенал" имеет давнюю цель в лице Дугласа Луиса, однако лидер "Астон Виллы", как ожидается, не будет доступен для трансфера грядущим летом. Поэтому взор "канониров" устремлен на Гимараэса.



По информации TEAMtalk, Эду уверен, что сможет договориться о приобретении Гимараэса, своего соотечественника. 26-летний бразилец счастлив на "Сент-Джеймс Парк", но в то же время открыт к уходу на повышение.



"Арсенал" надеется воспользоваться тем, что "Ньюкасл" находится под давлением правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги. Контракт Гимараэса в любом случае предусматривает отступные в 100 миллионов фунтов, но "канониры" могут попытаться договориться на 80 млн. фунтов.