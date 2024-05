Светская за пятницу

"Ювентус" лидирует в борьбе за Мейсона Гринвуда. Дарвин Нуньес может заменить Виктора Осимхена в ПСЖ. "Челси" хочет вернуть Войцеха Щесны в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

Нападающий Маркус Рэшфорд заблокирует попытки "Манчестер Юнайтед" продать его летом. (The Sun)



"Ювентус" является главным претендентом на нападающего "Юнайтед" Мейсона Гринвуда, который сейчас выступает за "Хетафе" на правах аренды. (i Sport)



ПСЖ лидирует в борьбе за нападающего Виктора Осимехена, на замену которому "Наполи" присмотрел Дарвина Нуньеса из "Ливерпуля". (Corriere Dello Sport)



"Челси" задумывается о приобретении бывшего голкипера "Арсенала" Войцеха Щесны, который сейчас представляет "Ювентус". (Tutto Juve)



"Челси" сделал запрос насчет защитника Тосина Адарабиойо, который покидает "Фулхэм" свободным агентом в конце сезона. (Fabrizio Romano)



"Манчестер Сити" — один из клубов, которые в минувшую среду просматривали защитника дортмундской "Боруссии" Яна Матсена, принадлежащего "Челси". (TBR Football)



Полузащитник "Сити" Бернарду Силва — приоритетная цель для "Барселоны". (Sport)



Нападающий Габриэль Жезус не собирается менять клуб летом и готов сражаться за свое будущее в "Арсенале". (The Sun)



31-летний защитник "Астон Виллы" Диего Карлос является одной из ведущих трансферных целей "Милана". (TEAMtalk)



"Вилла" хочет приобрести нападающего "Лестера" Келечи Ихеаначо на роль дублера для Олли Уоткинса. (Football Insider)



Другое



"Бавария" готова вернуться к варианту с главным тренером "Брайтона" Роберто Де Дзерби после решения Ральфа Рангника отказать немецкому гранду. (Bild)



Полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали добровольно согласился на понижение своей зарплаты в 130,000 фунтов в неделю после дисквалификации за ставки. (The Sun)



Гаэль Клиши поведал, что Хосеп Гвардиола назвал "Сити" "командой, полной жирных игроков", когда только вступил в должность главного тренера "горожан". (The Sun)



В перерыве матча Лиги Конференций между "Астон Виллой" и "Олимпиакосом" у болельщикам случился сердечный приступ на стадионе. (Daily Express)



Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд сходил на свидание с дочерью актера Джуда Лоу. (The Sun)