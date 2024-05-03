МЮ ожидает, что Санчо покинет клуб летом
"Манчестер Юнайтед" ожидает, что вингер Джейдон Санчо покинет клуб летом, независимо от того, останется Эрик Тен Хаг на посту главного тренера или нет.
Как раз из-за конфликта с Тен Хагом Санчо и был вынужден отправиться в дортмундскую "Боруссию" на правах аренды в январе.
Будущее Тег Хага, тем временем, остается под большим вопросом из-за разочаровывающего сезона, однако ESPN стало известно, что "Юнайтед" по-прежнему готовится к расставанию с Санчо.
Санчо хорошо себя чувствует в "Боруссии", которая была бы счастлива сохранить Джейдона, однако зарплата 24-летнего англичанина, как и его стоимость, не по зубам клубу из Дортмунда.
Если постоянный трансфер Санчо в "Боруссию" не будет возможен, "Юнайтед" может попытаться найти другого покупателя на Джейдона или снова отправить экс-юниора "Манчестер Сити" в аренду.
Добавим, в 2021 году "Боруссия" продала Санчо в "Юнайтед" за 73 миллиона фунтов, и в идеале "красные дьяволы" хотели бы вернуть максимум от своих инвестиций в Джейдона.
03.05.2024 11:00
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