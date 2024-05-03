Почеттино "не имеет отношения" к решению по Галлахеру
Наставник "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что никак не может повлиять на будущее полузащитника Конора Галлахера.
Накануне трибуны "Стэмфорд Бридж" продемонстрировали большой баннер в честь Галлахера, а Конор отблагодарил фанатов за это результативной передачей на Трево Чалобу, когда тот открывал счет против "Тоттенхэма".
После победы со счетом 2:0 Почеттино высказался насчет будущего 24-летнего англичанина, который находится на пороге 12 заключительных месяцев по своему контракту.
"Я не участвую в этом. Я ничего не знаю".
"Вы можете видеть, насколько он важен. Он весь сезон попадает в мой стартовый состав. Он играет при любых обстоятельствах".
"Я не имею отношения к этому решению. Это ситуация, которую клубу и игроку нужно уладить между собой", — приводит слова Почеттино talkSPORT.
03.05.2024 10:00
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