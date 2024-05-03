Невилл: "Было бы безумием уволить Почеттино"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что со стороны "Челси" было бы "безумием" уволить своего главного тренера Маурисио Почеттино в конце сезона.
Дебютный сезон Почеттино в "Челси" получается крайне непростым. "Синие" уже не имеют шансов на трофеи, но все еще могут попасть в еврокубки.
После того, как "Челси" победил "Тоттенхэма" со счетом 2:0, Невилл вынес свой вердикт насчет Почеттино и предостерег "синих" от ошибки.
"Уже месяц или около того говорят, что Почеттино находится под реальным давлением. Но я думаю, было бы безумием менять тренера, качество работы которого с такого рода игроками общеизвестно".
"Им гораздо важнее обрести стабильность после очередного трансферного окна, нежели пригласить кого-нибудь другого и надеяться, что он будет делать эту работу лучше. Смена тренера не ощущается правильной вещью".
"Он — проверенный тренер. Один из лучших тренеров в Премьер-Лиге за последние пять, шесть, семь лет".
"У Почеттино были свои взлеты и падения в этом сезоне. Но он хорош", — сообщил Невилл Sky Sports.
03.05.2024 09:00
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Поч канеш невезучий. При стольки травмах я хз кто бы вывез этот сезон. По матч менеджменту есть вопросы - куча матчей с заторможенными заменами и странными стартовыми составами. Тактически тоже странно - предсезонку играли с инвертированным Колвиллом на ЛЗ и все шло гладко - потом вдруг стоп и ЛЗ теперь у нас ширину создает. Кукурелью решил попробовать там только под конец сезона. По мэн менеджменту норм - много кто прибавил по ходу сезона и с фокусом проблемы хоть и не исчезли, но пока виднеется улучшение после бездарных ничьих с Шеффилдом и Бернли. Если зацепится за ЛЕ можно и оставить, ибо Аморим условный по формации вообще не подходит, Конте будет ныть про зеленых пацанов и вернет Лукаку, а Тухеля просто принципиально не вернут уже. Если бы кого-то обязательно надо было брать, я бы глянул на Тиаго Мотту тогда уже, и Зиркзе оттуда урвал бы в придачу.
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