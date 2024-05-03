Невилл: "Было бы безумием уволить Почеттино"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что со стороны "Челси" было бы "безумием" уволить своего главного тренера Маурисио Почеттино в конце сезона.

Дебютный сезон Почеттино в "Челси" получается крайне непростым. "Синие" уже не имеют шансов на трофеи, но все еще могут попасть в еврокубки.



После того, как "Челси" победил "Тоттенхэма" со счетом 2:0, Невилл вынес свой вердикт насчет Почеттино и предостерег "синих" от ошибки.



"Уже месяц или около того говорят, что Почеттино находится под реальным давлением. Но я думаю, было бы безумием менять тренера, качество работы которого с такого рода игроками общеизвестно".



"Им гораздо важнее обрести стабильность после очередного трансферного окна, нежели пригласить кого-нибудь другого и надеяться, что он будет делать эту работу лучше. Смена тренера не ощущается правильной вещью".



"Он — проверенный тренер. Один из лучших тренеров в Премьер-Лиге за последние пять, шесть, семь лет".



"У Почеттино были свои взлеты и падения в этом сезоне. Но он хорош", — сообщил Невилл Sky Sports.