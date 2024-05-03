Постекоглу — о поражении от "Челси": "Это моя вина"

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу взял на себя ответственность за поражение в дерби против "Челси".

Накануне вечером "Тоттенхэм" потерпел поражение 2:0 на "Стэмфорд Бридж", сильно ухудшив свои шансы попасть в топ-4 Премьер-Лиги.



На продлившейся три минуты пресс-конференции Постекоглу признал, что его команда не заслужила набрать очков в этом матче.



"Это был не лучший вечер. У нас не было настроя, которого я ожидаю от нас, и это моя вина. Я должен взять на себя ответственность за это".



"В конце концов именно я определяю состав и готовлю их к этому. Нам столь многого не хватало, поэтому я должен посмотреть на себя и посмотреть, как я готовлю команду".



"Мы не достигали уровней, которые нам были необходимы, чтобы добиться положительного результата сегодня вечером. Будет справедливо сказать, что по своей игре мы ничуть не были близки к уровням, необходимым, чтобы что-нибудь получить из этого матча, и мы не заслуживали этого".



"Моя ответственность в том, чтобы готовить команду достигать определенных уровней в каждом матче. Сегодня мы этого не сделали. Это моя вина, и я должен исправить это", — цитирует Постекоглу Sky Sports.