Джо Гомес задумывается об уходе из "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес задумывается о смене клуба в летнее трансферное окно.

Гомес выступает за "Ливерпуль" с 2015 года. За это время Джо сыграл 222 матча — в среднем по 25 за сезон.



Гомес так и не смог полноценно закрепиться в стартовом составе "Ливерпуля", зачастую вступая в игру только со скамейки запасных, и уход Юргена Клоппа с поста главного тренера наводит 26-летнего англичанина на мысли о смене обстановки.



Как сообщает talkSPORT, Гомес не предпринимает активных действий к уходу из "Ливерпуля", однако Джо открыт к новому вызову и готов выслушать предложения других клубов.



"Ливерпуль" в любом случае планирует приобрести центрального защитника грядущим летом, потому что в конце сезона истекает контракт Жоэля Матипа.