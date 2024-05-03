Джо Гомес задумывается об уходе из "Ливерпуля"
Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес задумывается о смене клуба в летнее трансферное окно.
Гомес выступает за "Ливерпуль" с 2015 года. За это время Джо сыграл 222 матча — в среднем по 25 за сезон.
Гомес так и не смог полноценно закрепиться в стартовом составе "Ливерпуля", зачастую вступая в игру только со скамейки запасных, и уход Юргена Клоппа с поста главного тренера наводит 26-летнего англичанина на мысли о смене обстановки.
Как сообщает talkSPORT, Гомес не предпринимает активных действий к уходу из "Ливерпуля", однако Джо открыт к новому вызову и готов выслушать предложения других клубов.
"Ливерпуль" в любом случае планирует приобрести центрального защитника грядущим летом, потому что в конце сезона истекает контракт Жоэля Матипа.
03.05.2024 07:00
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Вот так talkSPORT, впрочем как и все прочие журналюги, придумывают вбросы
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давно пора скинуть балласт. И Джонса тоже
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