Джо Гомес задумывается об уходе из "Ливерпуля"

Джо Гомес Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес задумывается о смене клуба в летнее трансферное окно.

Гомес выступает за "Ливерпуль" с 2015 года. За это время Джо сыграл 222 матча — в среднем по 25 за сезон.

Гомес так и не смог полноценно закрепиться в стартовом составе "Ливерпуля", зачастую вступая в игру только со скамейки запасных, и уход Юргена Клоппа с поста главного тренера наводит 26-летнего англичанина на мысли о смене обстановки.

Как сообщает talkSPORT, Гомес не предпринимает активных действий к уходу из "Ливерпуля", однако Джо открыт к новому вызову и готов выслушать предложения других клубов.

"Ливерпуль" в любом случае планирует приобрести центрального защитника грядущим летом, потому что в конце сезона истекает контракт Жоэля Матипа.


Метки Гомес, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 03.05.2024 07:00

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Последние комментарии:




  1. apl-nash 03.05.2024 08:30 # apl-nash
    Вот так talkSPORT, впрочем как и все прочие журналюги, придумывают вбросы

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  2. vals1702 03.05.2024 07:27 # vals1702
    давно пора скинуть балласт. И Джонса тоже

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