Почеттино не уверен в своем будущем в "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино выразил сомнения насчет своего будущего в клубе после победы над "Тоттенхэмом".

В четверг вечером "Челси" отпраздновал уверенную победу 2:0 над "Тоттенхэмом" благодаря голам Трево Чалобы и Николаса Джексона, увеличив свои шансы на попадание в еврокубки.



Этой победы "Челси" добился, несмотря на травмы 14 игроков первой команды, и после матча на "Стэмфорд Бридж" Почеттино выразил недовольство постоянными спекуляциями насчет своего возможного увольнения.



"Думаю, с меня достаточно. Всем тренерам нужно время, чтобы транслировать свои идеи и свою философию. И еще больше, когда состав команды такой, как здесь. Нам нужно время. Это не мое решение".



"Сложно видеть, что каждую неделю меня тщательно исследуют и судят. Но быть здесь или не быть — это не мое решение".



"Думаю, если мы хотим соответствовать истории "Челси", то у нас много работы. Посмотрим, будет ли у нас время поработать над этим по-нашему".



"Мое ощущение таково, что я горжусь всеми этими парнями, всем составом из 25-27 игроков. Мы хотим лучшего для них, и до последнего дня мы собираемся помогать им", — цитирует Почеттино Sky Sports.