"Астон Вилла" проиграла дома "Олимпиакосу"

"Астон Вилла", последний представитель Англии в еврокубках, потерпела домашнее поражение 2:4 от "Олимпиакоса" в первом полуфинальном матче Лиги Конференций.

"Олимпиакос" лучше начал матч на "Вилла Парк" и уже на 16-й минуте открыл счет. Избежав офсайда, Аюб Эль-Кааби ворвался в штрафную и сильно пробил в ближний угол ворот — 0:1.



А на 29-й минуте Эль-Кааби оформил дубль. Аюб ворвался в штрафную по центру, головой скинул мяч себе на ход и поразил ворота — 0:2.



Впечатление от неудачного первого тайма для "Виллы" подправил Уоткинс перед самым перерывом. Мусса Диаби сделал скрытую передачу в штрафную на рывок Олли, который пробил в касание — 1:2.



Второй тайм начался с того, что Диаби сравнял счет, пробив с острого угла — 2:2.



Однако уже спустя считанные минуты в ворота "Виллы" был назначен пенальти за игру рукой Дугласа Луиса, и Эль-Кааби вновь вывел "Олимпиакос" вперед — 2:3.



На 67-й минуте положение хозяев усугубилось, потому что Сантьяго Эссе поразил ворота Робина Ольсена дальним ударом с рикошетом — 2:4.



В концовке матча у Луиса была возможность сократить разницу в счете до минимума, но Дуглас, исполняя пенальти, пробил в штангу.



Через неделю команды встретятся в Греции, но с такой игрой в обороне "Вилле" будет крайне сложно рассчитывать на выход в финал.



"Астон Вилла" (Англия) — "Олимпиакос" (Греция) — 2:4 (1:2)



Голы: Уоткинс 45, Диаби 62 — Эль-Кааби 16, 29, 56 (пен), Эссен 67.



"Астон Виллы": Ольсен, Кэш, Конса, Лангле, Динь, Луис, Макгинн, Бэйли (Дзаньоло 85), Диаби (Ироегбунам), Роджерс (Дуран 74), Уоткинс.