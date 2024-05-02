"Челси" второй раз за сезон победил "Тоттенхэм"

Николас Джексон "Челси" одержал победу 2:0 в дерби против "Тоттенхэма", практически лишив своего соперника шансов на попадание в Лигу Чемпионов.

В стартовом составе "синих" произошло только одно изменение. Это Алфи Гилкрист появился вместо травмированного Тиаго Силвы. Трево Чалоба переместился в центр обороны.

А вот наставник "шпор" Анге Постекоглу поменял половину полевых игроков относительно дерби против "Арсенала", оказав доверие Эмерсону Роялу, Пап Матару Сарру, Иву Биссума, Бреннану Джонсону и Ришарлисону.

"Челси" едва не открыл счет уже на пятой минуте. Николас Джексон ворвался в штрафную по левому краю и, получив своевременную передачу, пробил в касание. Голкипер "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио лишь замедлил мяч, который направлялся в пустые ворота, но Микки Ван де Вен выручил свою команду. Примечательно, что снаряд был выбит прямо на Коула Палмера, который этим подарком не воспользовался.

Хозяева "Стэмфорд Бридж" атаковали с большим воодушевлением, и их давление увенчалось голом в середине первого тайма. Конор Галлахер навесил со штрафного, а Чалоба пробил головой под перекладину — 1:0.

"Синие" и дальше смотрелись предпочтительнее. "Шпоры" лишь ближе к перерыву отодвинули игру от своих ворот, но за весь первый тайм сподобились только на три неточных удара.

Во втором тайме гости забрали инициативу себе и принялись давить. Теперь уже хозяева были вынуждены сосредоточиться на обороне, практически позабыв об атаках.

На 72-й минуте "Челси" удалось удвоить счет — вновь благодаря стандартному положению. Палмер со штрафного нанес удар в перекладину, а Джексон головой добил мяч в ворота — 2:0.

В остатке матча "Тоттенхэм" имел пару неплохих моментов, чтобы вернуться в игру, но ими воспользоваться не сумел.

"Челси" одержал заслуженную победу, благодаря которой поднялся на восьмое место. А вот "Тоттенхэм" разочаровал, несмотря на то, что прибавил во втором тайме.

"Челси" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2024 23:30

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Последние комментарии:




  1. bembo 02.05.2024 23:39 # bembo
    Байер на требл и анбиттен по сезону идет, ета п13дос )))))))))))))))))))))

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  2. yamateh 02.05.2024 23:39 # yamateh
    Всех с победой. Пенсы в гонке

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  3. bembo 02.05.2024 23:38 # bembo
    жизнь без тиаго силвы есть, чалобa > дисаси.

    так же абсолютно точно понятно что мудрик - ето потолково лавочник челси. Нужен летом левый вингер топовый. Мудрик : А ) туповатый для апл б ) физически не вывозит интенсивность в) слаб при игре без мяча.
    Собственно никакой причины строить вокруг него игру нет.
    Мадуеке на его фоне зверь - это сугубо мое мнение, но что он улучшил - это игру без мяча. К игре с мячем и раньше не много было претензий, хотя он тоже туповат.


    В общем -то нужен топовый старйкер, джексон супер ахуенный выбор номер 2 или для игры в 2 форварда. + не забываем что есть Нкунку еще в обойме, еси без травм будет.
    С защитой х3 чо делать, но один топ нужен на смену Силве ПАЛЮБАС, на ФОфана расчета нет, там какой-то травмат вечный.


    КАЙСЕДО - БИСТ. ЛУЗЕРПУКИ, ЧО С ИПАЛОЙ?

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  4. acceptodessa 02.05.2024 23:36 # acceptodessa
    Пощадите Тода Бейли!

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  5. skydreams 02.05.2024 23:36 # skydreams
    моменты оч легко создаём, но и в ответ кучу получаем. футбол веселый, но таким стилем АПЛ не видать... защиту надо исправлять прям срочно. ну а так збс, Кайседо это монстр нахуй просто, это жесть какого топаря подписали, тьфу тьфу чтоб не сглазить

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  6. bembo 02.05.2024 23:33 # bembo
    Утверждается, что Конте был представлен на рассмотрение "большой инвестиционный проект", который гарантирует Антонио средства для создания заточенной на завоевание трофеев команды.


    Источник: http://fapl.ru/posts/107379/


    ох не завидую хейтерастам...заточенная на трофеи машина грядет

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