"Челси" второй раз за сезон победил "Тоттенхэм"
"Челси" одержал победу 2:0 в дерби против "Тоттенхэма", практически лишив своего соперника шансов на попадание в Лигу Чемпионов.
В стартовом составе "синих" произошло только одно изменение. Это Алфи Гилкрист появился вместо травмированного Тиаго Силвы. Трево Чалоба переместился в центр обороны.
А вот наставник "шпор" Анге Постекоглу поменял половину полевых игроков относительно дерби против "Арсенала", оказав доверие Эмерсону Роялу, Пап Матару Сарру, Иву Биссума, Бреннану Джонсону и Ришарлисону.
"Челси" едва не открыл счет уже на пятой минуте. Николас Джексон ворвался в штрафную по левому краю и, получив своевременную передачу, пробил в касание. Голкипер "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио лишь замедлил мяч, который направлялся в пустые ворота, но Микки Ван де Вен выручил свою команду. Примечательно, что снаряд был выбит прямо на Коула Палмера, который этим подарком не воспользовался.
Хозяева "Стэмфорд Бридж" атаковали с большим воодушевлением, и их давление увенчалось голом в середине первого тайма. Конор Галлахер навесил со штрафного, а Чалоба пробил головой под перекладину — 1:0.
"Синие" и дальше смотрелись предпочтительнее. "Шпоры" лишь ближе к перерыву отодвинули игру от своих ворот, но за весь первый тайм сподобились только на три неточных удара.
Во втором тайме гости забрали инициативу себе и принялись давить. Теперь уже хозяева были вынуждены сосредоточиться на обороне, практически позабыв об атаках.
На 72-й минуте "Челси" удалось удвоить счет — вновь благодаря стандартному положению. Палмер со штрафного нанес удар в перекладину, а Джексон головой добил мяч в ворота — 2:0.
В остатке матча "Тоттенхэм" имел пару неплохих моментов, чтобы вернуться в игру, но ими воспользоваться не сумел.
"Челси" одержал заслуженную победу, благодаря которой поднялся на восьмое место. А вот "Тоттенхэм" разочаровал, несмотря на то, что прибавил во втором тайме.
"Челси" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
02.05.2024 23:30
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Байер на требл и анбиттен по сезону идет, ета п13дос )))))))))))))))))))))
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Всех с победой. Пенсы в гонке
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жизнь без тиаго силвы есть, чалобa > дисаси.
так же абсолютно точно понятно что мудрик - ето потолково лавочник челси. Нужен летом левый вингер топовый. Мудрик : А ) туповатый для апл б ) физически не вывозит интенсивность в) слаб при игре без мяча.
Собственно никакой причины строить вокруг него игру нет.
Мадуеке на его фоне зверь - это сугубо мое мнение, но что он улучшил - это игру без мяча. К игре с мячем и раньше не много было претензий, хотя он тоже туповат.
В общем -то нужен топовый старйкер, джексон супер ахуенный выбор номер 2 или для игры в 2 форварда. + не забываем что есть Нкунку еще в обойме, еси без травм будет.
С защитой х3 чо делать, но один топ нужен на смену Силве ПАЛЮБАС, на ФОфана расчета нет, там какой-то травмат вечный.
КАЙСЕДО - БИСТ. ЛУЗЕРПУКИ, ЧО С ИПАЛОЙ?
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Пощадите Тода Бейли!
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моменты оч легко создаём, но и в ответ кучу получаем. футбол веселый, но таким стилем АПЛ не видать... защиту надо исправлять прям срочно. ну а так збс, Кайседо это монстр нахуй просто, это жесть какого топаря подписали, тьфу тьфу чтоб не сглазить
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Утверждается, что Конте был представлен на рассмотрение "большой инвестиционный проект", который гарантирует Антонио средства для создания заточенной на завоевание трофеев команды.
Источник: http://fapl.ru/posts/107379/
ох не завидую хейтерастам...заточенная на трофеи машина грядет
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