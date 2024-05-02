"Челси" второй раз за сезон победил "Тоттенхэм"

"Челси" одержал победу 2:0 в дерби против "Тоттенхэма", практически лишив своего соперника шансов на попадание в Лигу Чемпионов.

В стартовом составе "синих" произошло только одно изменение. Это Алфи Гилкрист появился вместо травмированного Тиаго Силвы. Трево Чалоба переместился в центр обороны.



А вот наставник "шпор" Анге Постекоглу поменял половину полевых игроков относительно дерби против "Арсенала", оказав доверие Эмерсону Роялу, Пап Матару Сарру, Иву Биссума, Бреннану Джонсону и Ришарлисону.



"Челси" едва не открыл счет уже на пятой минуте. Николас Джексон ворвался в штрафную по левому краю и, получив своевременную передачу, пробил в касание. Голкипер "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио лишь замедлил мяч, который направлялся в пустые ворота, но Микки Ван де Вен выручил свою команду. Примечательно, что снаряд был выбит прямо на Коула Палмера, который этим подарком не воспользовался.



Хозяева "Стэмфорд Бридж" атаковали с большим воодушевлением, и их давление увенчалось голом в середине первого тайма. Конор Галлахер навесил со штрафного, а Чалоба пробил головой под перекладину — 1:0.



"Синие" и дальше смотрелись предпочтительнее. "Шпоры" лишь ближе к перерыву отодвинули игру от своих ворот, но за весь первый тайм сподобились только на три неточных удара.



Во втором тайме гости забрали инициативу себе и принялись давить. Теперь уже хозяева были вынуждены сосредоточиться на обороне, практически позабыв об атаках.



На 72-й минуте "Челси" удалось удвоить счет — вновь благодаря стандартному положению. Палмер со штрафного нанес удар в перекладину, а Джексон головой добил мяч в ворота — 2:0.



В остатке матча "Тоттенхэм" имел пару неплохих моментов, чтобы вернуться в игру, но ими воспользоваться не сумел.



"Челси" одержал заслуженную победу, благодаря которой поднялся на восьмое место. А вот "Тоттенхэм" разочаровал, несмотря на то, что прибавил во втором тайме.



"Челси" — "Тоттенхэм". Отчет о матче