"Челси" ведет переговоры с Конте

Неназванный директор "Челси" вступил в переговоры с бывшим главным тренером "синих" Антонио Конте.

Только на днях в итальянской прессе появились слухи, что Конте через посредника предложил свои услуги "Челси", который он тренировал с 2016 по 2018 год.



Как сейчас сообщает La Repubblica, высокопоставленный руководитель "Челси" находится в контакте с Конте и его представителями насчет прихода Антонио на место Маурисио Почеттино грядущим летом.



Утверждается, что Конте был представлен на рассмотрение "большой инвестиционный проект", который гарантирует Антонио средства для создания заточенной на завоевание трофеев команды.



Конте находится без работы после своего увольнения из "Тоттенхэма" в марте 2023. В предыдущие недели 54-летнего итальянца связывали с работой в "Милане" и "Наполи".