Тен Хаг уверен, что МЮ будет привлекателен для игроков и без Лиги Чемпионов

Эрик Тен Хаг Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что его клуб сможет привлекать игроков в летнее трансферное окно и без Лиги Чемпионов.

После того, как на этой неделе Германия оформила дополнительную путевку в Лигу Чемпионов, "Юнайтед" потерял шансы попасть в элитный европейский турнир на будущий сезон.

Тен Хаг понимает, что теперь у него будет меньше денег на трансферы, однако Эрик не ставит под сомнение привлекательность своего клуба в глазах потенциальных новичков.

"Это (непопадание в Лигу Чемпионов) окажет влияние на бюджет, но я уверен, что "Манчестер Юнайтед" — очень привлекательная команда, чтобы за нее играть. Уверен, многие игроки будут очень счастливы играть за "Манчестер Юнайтед".

"У тебя всегда много работы в трансферное окно, и это нормально, но нельзя отрицать, что травмы очень повлияли на нас. Мы также знаем, что по-прежнему не дотягиваем до ожиданий, связанных с "Манчестер Юнайтед", поэтому нам нужно наверстать это".

"Это будет мое пятое трансферное окно здесь. Окей, два окна были вполне нормальными, два мы пропустили, и теперь нам нужно совершить новые улучшения состава. Но у нас уже есть фундамент команды, и это очень хороший фундамент", — цитирует Тен Хага The Telegraph.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2024 22:00

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  1. ganinilyha 02.05.2024 23:12 # ganinilyha
    Посмотрите на кислое е6ало Маунта :)

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  2. charmk 02.05.2024 22:39 # charmk
    но не с потолком зп, когда не смогут платить ноунеймам 300к никто и не пойдёт к лысому в помойку

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