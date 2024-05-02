Тен Хаг уверен, что МЮ будет привлекателен для игроков и без Лиги Чемпионов
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что его клуб сможет привлекать игроков в летнее трансферное окно и без Лиги Чемпионов.
После того, как на этой неделе Германия оформила дополнительную путевку в Лигу Чемпионов, "Юнайтед" потерял шансы попасть в элитный европейский турнир на будущий сезон.
Тен Хаг понимает, что теперь у него будет меньше денег на трансферы, однако Эрик не ставит под сомнение привлекательность своего клуба в глазах потенциальных новичков.
"Это (непопадание в Лигу Чемпионов) окажет влияние на бюджет, но я уверен, что "Манчестер Юнайтед" — очень привлекательная команда, чтобы за нее играть. Уверен, многие игроки будут очень счастливы играть за "Манчестер Юнайтед".
"У тебя всегда много работы в трансферное окно, и это нормально, но нельзя отрицать, что травмы очень повлияли на нас. Мы также знаем, что по-прежнему не дотягиваем до ожиданий, связанных с "Манчестер Юнайтед", поэтому нам нужно наверстать это".
"Это будет мое пятое трансферное окно здесь. Окей, два окна были вполне нормальными, два мы пропустили, и теперь нам нужно совершить новые улучшения состава. Но у нас уже есть фундамент команды, и это очень хороший фундамент", — цитирует Тен Хага The Telegraph.
02.05.2024 22:00
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Последние комментарии:
Посмотрите на кислое е6ало Маунта :)
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но не с потолком зп, когда не смогут платить ноунеймам 300к никто и не пойдёт к лысому в помойку
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