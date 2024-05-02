"Вест Хэм" закрыл Штейдтену доступ в раздевалку команды

Техническому директору "Вест Хэма" Тиму Штейдтену был закрыт доступ в раздевалку первой команды на тренировочной базе клуба и Лондонском стадионе.

Штейдтен приступил к работе в "Вест Хэме" только прошлым летом, и на протяжении всего этого времени его отношения с главным тренером Дэвидом Мойесом были непростыми.



Сейчас Мойес приближается к концу своего контракта, и именно Штейдтен отвечает за поиски возможного сменщика для Дэвида, уже проведя переговоры с Рубеном Аморимом и Хуленом Лопетеги.



В столь деликатный период, чтобы не усугублять ситуацию, клуб попросил Штейдтена держаться в стороне от зон обитания первой команды в дни матчей и тренировочные дни, сообщает The Telegraph.



Источник добавляет, что внутри "Вест Хэма" есть ощущение неминуемого ухода Мойеса, который вернулся в клуб в декабре 2019 и в прошлом сезоне выиграл Лигу Конференций.