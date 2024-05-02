"Манчестер Юнайтед" лидирует в борьбе за вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе.

Из-за проблем со здоровьем Олисе отметился только 11 появлениями в стартовом составе "Пэлас" в этом сезоне Премьер-Лиги, еще пять раз выйдя на замену. Но в этих 16 матчах Майкл забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.



Ранее Олисе сватали в "Арсенал", "Ливерпуль" и "Челси", однако ESPN утверждает, что в данный момент фаворитом в борьбе за бывшего игрока молодежной сборной Франции является "Юнайтед".



"Юнайтед" лидирует в борьбе за Олисе, несмотря на то, что не может предложить Майклу Лигу Чемпионов. Впрочем, данный фактор не является для 22-летнего игрока определяющим.



Контракт Олисе с "Пэлас" предусматривает отступные в 50-60 миллионов фунтов, что значительно больше 35 млн. фунтов, которые были прописаны в предыдущем соглашении Майкла с "орлами".



"Юнайтед" находится в стесненном положении из-за правил финансовоо фейр-плей Премьер-Лиги и может использовать своего защитника Аарона Ван-Биссаку, бывшего игрока "Пэлас", в качестве разменной монеты в сделке по Олисе.