FA наказала Тонали отложенной дисквалификацией на два месяца

Полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали был наказан FA отложенной дисквалификацией на два месяца за нарушение запрета на ставки.

Прошлым летом "Ньюкасл" приобрел Тонали у "Милана" за 55 миллионов фунтов, однако уже в октябре Сандро был подвергнут итальянскими властями 10-месячной дисквалификации за ставки, который он совершил, будучи игроком "россонери".



А в марте свои обвинения Тонали предъявила FA, уличив Сандро в 50 нарушениях запрета на ставки в период с 12 августа 2023 по 12 октября 2023, когда 23-летний итальянец уже представлял "Ньюкасл".



И вот сегодня Ассоциация объявила, что независимая комиссия сочла вину Тонали доказанной, однако двухмесячная дисквалификация является отложенной и вступит в силу, только если Сандро снова нарушит запрет на ставки до окончания сезона 2024/25.



Дополнительно Тонали был оштрафован на 20,000 фунтов. FA также уточняет, что указанные ставки Сандро были сделаны на общую сумму свыше 100,000 евро (85,600 фунтов).



Добавим, если Тонали избежит дополнительных санкций, то уже 27 августа сможет вернуться к выступлениям за "Ньюкасл", за который он пока сыграл только 12 матчей во всех соревнованиях. На тренировочный процесс дисквалификация не распространяется.