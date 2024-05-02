Тен Хаг: "Рад за Санчо"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что рад успехам своего вингера Джейдона Санчо в дортмундской "Боруссии".

Накануне 24-летний Санчо помог "Боруссии" одержать победу 1:0 над ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов, показав очень достойный футбол.



Несмотря на то, что Санчо несколько месяцев находился в опале у Тен Хага, до своего отъезда в Дортмунд на правах аренды в январе, Эрик рад за Джейона и намекает, что его дверь не закрыта для игрока сборной Англии.



"Вчера он сыграл очень хорошо, и он очень хороший игрок. Вчера он показал, почему "Манчестер Юнайтед" купил его. Он показал, что имеет высокую ценность для "Манчестер Юнайтед". Это хорошо".



"Я рад за него. Я рад за Джейдона, за его игру вчера, и мы посмотрим, что случится в будущем", — цитирует Тен Хага Evening Standard.