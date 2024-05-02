Тен Хаг: "Рад за Санчо"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что рад успехам своего вингера Джейдона Санчо в дортмундской "Боруссии".
Накануне 24-летний Санчо помог "Боруссии" одержать победу 1:0 над ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов, показав очень достойный футбол.
Несмотря на то, что Санчо несколько месяцев находился в опале у Тен Хага, до своего отъезда в Дортмунд на правах аренды в январе, Эрик рад за Джейона и намекает, что его дверь не закрыта для игрока сборной Англии.
"Вчера он сыграл очень хорошо, и он очень хороший игрок. Вчера он показал, почему "Манчестер Юнайтед" купил его. Он показал, что имеет высокую ценность для "Манчестер Юнайтед". Это хорошо".
"Я рад за него. Я рад за Джейдона, за его игру вчера, и мы посмотрим, что случится в будущем", — цитирует Тен Хага Evening Standard.
02.05.2024 17:00
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Последние комментарии:
Санчо в помойке и Санчо в Дортмунде - два разных человека. Не хочу обидеть фанатов Юнайтед, но Глейзеры сделали из МЮ помойку. Вот как бывает, когда сионисты берутся за дело, они выпивают всю кровь из своего детища, лишь бы самим быть в силе. Посмотрите на США, из этой страны выпили всю кровь
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