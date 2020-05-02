Моуриньо: "Аморим способен тренировать любой клуб"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо вынес вердикт насчет наставника "Спортинга" Рубена Аморима.

В предыдущие недели Аморима активно сватали в "Ливерпуль" и "Вест Хэм". Рубен даже прилетал в Лондон на переговоры, затем назвав эту поездку ошибкой.



Согласно слухам, 39-летний португалец все еще находится на радаре у "Челси", и Моуриньо убежден, что его соотечественник готов к работе на топ-уровне.



"Это вопрос, на который я не должен отвечать, но что я могу сказать вам? Мне нравится он как человек, мне нравится он как тренер".



"Думаю, он способен тренировать в любой лиге, он способен тренировать любой клуб. Но он и так в хорошей лиге, в отличном клубе".



"Это будет его решение — или нет. Это зависит от клубов, которые хотят его или не хотят, от их аргументов. Для меня ясно лишь то, что он мне нравится как человек и как тренер", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.