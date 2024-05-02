У "Челси" есть несколько вариантов на замену Тиаго Силве

"Челси" рассматривает несколько вариантов на замену защитнику Тиаго Силве, покидающему клуб в конце сезона.

Накануне Силва лично подтвердил, что его истекающий в конце сезона контракт продлен не будет. "Челси" достаточно давно готовится к расставанию с 39-летним бразильцем, подыскивая нового центрального защитника.



По информации Football.London, скауты "Челси" неоднократно просматривали Усмана Доманде из "Спортинга" в этом сезоне. По слухам, контракт 20-летнего ивуарийца предусматривает отступные в 68 миллионов фунтов, но "синие" хотят договориться на значительную меньшую сумму.



Также "Челси" обдумывает возвращение Марка Гехи, который был продан в "Кристал Пэлас" за 18 млн. фунтов летом 2021 и с тех пор заслужил репутацию одного из лучших игроков в Премьер-Лиге на своей позиции.



У "Челси" нет прямой опции обратного выкупа Гехи, но "синие" имеют право повторить любое предложение, которое "Пэлас" может получить насчет 23-летнего игрока сборной Англии.



А вот к защитнику "Ниццы" Жан-Клеру Тодибо, которого прежде связывали с переездом на "Стэмфорд Бридж", "Челси" охладел.



Помимо приглашения игрока со стороны, "Челси" также надеется на выздоровление Весле Фофана, который сыграл только 15 матчей в Премьер-Лиге после своего перехода из "Лестера" за 75 млн. фунтов в 2022 году.