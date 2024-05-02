Почеттино: "Переезд в Англию — одно из лучших решений в моей жизни"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино назвал свой переезд в Англию в 2013 году "одним из лучших решений" в своей жизни.

"Челси", который Почеттино возглавил прошлым летом, является уже третьим английским клубом для Маурисио, который прежде тренировал "Тоттенхэм" и "Саутгемптон".



Дерби против "Тоттенхэма" в четверг вечером станет 400-м матчем Почеттино в английском футболе за карьеру, и 52-летний аргентинец предельно счастлив, что трудится в Премьер-Лиге.



"Это удивительно. Моя мечта исполнилась. Думаю, я не мог себе представить, что приеду сюда в Англию и стану здесь тренером, но моя жена и мой друг Хесус (Перес, ассистент Почеттино) убедили меня перейти в "Саутгемптон".



"То было одно из лучших решений в моей жизни — отправиться в Англию и наслаждаться этой великой футбольной страной. Конечно, я чувствую себя очень комфортно здесь. Я чувствую себя как дома", — цитирует Почеттино BBC.