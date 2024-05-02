"Тоттенхэм" пока не определился насчет выкупа Вернера

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что его клуб пока не принял решение о выкупе нападающего Тимо Вернера.

Вернер успел забить два гола и отдать три результативные передачи в 14 матчах за "Тоттенхэм" после своего перехода из "РБ Лейпциг" на правах аренды в январе, прежде чем в дерби против "Арсенала" в минувший уикенд получил травму задней поверхности бедра, которая уже не позволит ему сыграть в этом сезоне.



"Тоттенхэму" принадлежит опция выкупа 28-летнего немца за 15 миллионов фунтов, однако "шпоры" примут свое решение насчет этого только после окончания сезона.



"Единственная причина, почему это решение пока не принято, заключается в том, что мы думаем не о здесь и сейчас — у нас есть стратегия. Я хочу, чтобы через шесть месяцев наше положение было лучше, чем сейчас. Мы арендовали Тимо до конца сезона, и решение насчет него является частью нашей стратегии. Мы посмотрим, что мы должны и что можем сделать летом".



"Нам предстоит решить, вписывается ли Тимо в эту стратегию, как и решить другие вопросы. Думаю, он очень хорошо освоился у нас. Он прибыл в очень важное время в январе, когда Сонни (Сон Хен Мин) уехал (на Кубок Азии), а Риши (Ришарлисон) получил травму".



"Нам не хватало фланговых игроков, и его приход очень нам помог. Думаю, он проявил себя, но для окончательных решений мне нужно сперва четко понять, что у нас уже есть", — цитирует Постекоглу ESPN.