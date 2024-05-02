Премьер-Лига. Анонс матча четверга
В четверг, 2 мая, состоится перенесенный поединок Премьер-Лиги между "Челси" и "Тоттенхэмом". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ЧЕЛСИ — ТОТТЕНХЭМ 21:30 Онлайн-трансляция Прогноз
В девяти матчах этого сезона Премьер-Лиги против команд, которые в данный момент располагаются в топ-5, "Челси" одержал только одну победу (5 ничьих, 3 поражения). "Синие" уступили лишь однажды в 17 последних домашних матчах во всех соревнованиях — 2:4 против "Вулверхэмптона" в феврале.
"Тоттенхэм" выиграл лишь два из 10 последних выездных матчей в Премьер-Лиге (4 ничьи, 4 поражения). В 24 поединках чемпионата "шпоры" только дважды сохранили свои ворота на замке.
"Челси" потерпел только одно поражение в 10 последних встречах с "Тоттенхэмом" в Премьер-Лиге (7 побед, 2 ничьи). "Шпоры" могут похвастать лишь одной победой в 38 последних выездах к "синим" во всех соревнования — 1:3 в апреле 2018 (13 ничьих, 24 поражения).
Защитник "Челси" Тиаго Силва выбыл с травмой паха. Аксель Дисами, Леви Колуилл и Кристофер Нкунку также значатся среди потерь.
Нападающий "Тоттенхэма" Тимо Вернер пропустит остаток сезона из-за повреждения задней поверхности бедра. Закончена кампания и для Бена Дэвиса, но может вернуться Оливер Скипп.
02.05.2024 12:00
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Новая форма лузерке чистейшее гаупо, воротник ваще ахтунг ахахахха
Норм в этой форме им за воротник кидать будут ахахаха
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И Дисаси*
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Какая птица летает выше всех?
‌Гриф Рюппеля, или африканский сип — вид, который лидирует среди всех птиц по высоте полета.
В 1973 году один из грифов Рюппеля столкнулся с коммерческим самолетом в Западной Африке над Кот-д’Ивуаром — на высоте 11,3 километра! Самолет сумел благополучно приземлиться, но пернатое погибло. Останки позволили точно идентифицировать вид и подтвердить удивительный случай.
Вид обитает в африканском регионе Сахель между Сахарой и суданской саванной. Иногда пернатое создание можно заметить и над Испанией.
К сожалению, грифу Рюппеля грозит вымирание из-за антропогенных факторов. Наибольшую опасность для него представляют химикаты, которые содержатся в тканях падали.
Анатомия грифа позволяет ему приспосабливаться к недостатку кислорода на больших высотах. Хотя случай столкновения с самолетом в 1973 году похож на аномалию, во время поиска добычи африканские сипы регулярно достигают значительных высот, используя потоки воздуха для экономии сил.
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Братики, привет!
Вопрос: если на следующий сезон для Челси будет только 2 варианта, третьего не дано. Кого выберете?
– Конте
– Тухель
????
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