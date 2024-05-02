Премьер-Лига. Анонс матча четверга

В четверг, 2 мая, состоится перенесенный поединок Премьер-Лиги между "Челси" и "Тоттенхэмом". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЧЕЛСИ — ТОТТЕНХЭМ 21:30 Онлайн-трансляция Прогноз



В девяти матчах этого сезона Премьер-Лиги против команд, которые в данный момент располагаются в топ-5, "Челси" одержал только одну победу (5 ничьих, 3 поражения). "Синие" уступили лишь однажды в 17 последних домашних матчах во всех соревнованиях — 2:4 против "Вулверхэмптона" в феврале.



"Тоттенхэм" выиграл лишь два из 10 последних выездных матчей в Премьер-Лиге (4 ничьи, 4 поражения). В 24 поединках чемпионата "шпоры" только дважды сохранили свои ворота на замке.



"Челси" потерпел только одно поражение в 10 последних встречах с "Тоттенхэмом" в Премьер-Лиге (7 побед, 2 ничьи). "Шпоры" могут похвастать лишь одной победой в 38 последних выездах к "синим" во всех соревнования — 1:3 в апреле 2018 (13 ничьих, 24 поражения).



Защитник "Челси" Тиаго Силва выбыл с травмой паха. Аксель Дисами, Леви Колуилл и Кристофер Нкунку также значатся среди потерь.



Нападающий "Тоттенхэма" Тимо Вернер пропустит остаток сезона из-за повреждения задней поверхности бедра. Закончена кампания и для Бена Дэвиса, но может вернуться Оливер Скипп.